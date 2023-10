25 anos do Programa Check Up: evento irá reunir grandes nomes como Elba Ramalho

Na festa que acontecerá no próximo dia 17 em Fortaleza, Natália Varela irá dividir o palco com Luciano Szafir e promete muitas surpresas

ortaleza se prepara para receber uma festa inesquecível e que promete muitas emoções. Ninguém menos que o apresentador Luciano Szafir estará ao lado da apresentadora Natália Varela comandando a festa dos 25 anos do Programa Check Up, Tv Diário, do Sistema Verdes Mares, em um momento histórico.

Programa Check UP comemora 25 anos no ar com festa em grande estilo

Muitas outras surpresas estão sendo aguardadas nessa comemoração do jubileu de prata do programa. “Será um grande evento, pensado em todos os detalhes e com o principal intuito de honrar os profissionais de saúde e estética que estiveram ao nosso lado nessas duas décadas e meia de história”, revela a apresentadora Natália Varela.

Natália Varela irá dividir o palco do evento com o apresentador Luciano Szafir

Segundo ela, é um marco que não poderia passar em branco já que trata-se de um dos programas de Saúde mais antigos do Brasil, se não for o mais antigo, que tanto contribui para a qualidade de vida da nossa população. São 25 anos ininterruptos. “Quantas vidas foram salvas e pessoas ajudadas através das nossas informações. Isso é motivo de muita alegria e comemoração”.

“Quantas pessoas foram ajudadas através das nossas informações. Isso é motivo de muita comemoração”, declara a apresentadora Natália Varela

Além de reunir um grupo tão importante e seleto de 500 convidados e atrações de peso, como também a cantora Elba Ramalho, a banca Acaiaca e o pianista Paulo Rodrigo, o evento terá um momento de homenagens com o Troféu Check Up 25 anos.

O objetivo é premiar os nomes que mais tempo estiveram no programa auxiliando a população com participações e entrevistas nas duas áreas, saúde e beleza. “Precisamos agradecer a essas pessoas que tanto nos ajudaram e continuam nos ajudando, emprestando sua competência profissional para o benefício do nosso telespectador. Será uma noite inesquecível”, diz a apresentadora que está à frente do Check Up desde o início.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira edição foi ao ar em julho de 1998.

Natália afirma também que outras atrações, ainda não divulgadas, vão deixar a festa ainda mais emocionante e especial. “Vamos surpreender!”, finaliza.