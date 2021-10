1º Festival Gastronômico de Juazeiro realiza oficinas voltadas para estabelecimentos de gastronomia

A programação do Festival inclui uma série de encontros formativos promovidos pelo Sebrae

O 1º Festival Gastronômico de Juazeiro acontecerá entre os dias 02 e 17 de outubro e encontra-se na fase de divulgação de pratos e estabelecimentos participantes. Neste período, a programação do evento também inclui uma série de oficinas e palestras promovidas pelo Sebrae, voltadas para os estabelecimentos participantes.

Nesta segunda 20/09 ocorreu a primeira, na sede do Sebrae de Juazeiro e contou com transmissão online. A oficina teve o tema “Marketing Digital: a receita de sucesso para alavancar o seu negócio”, e foi ministrada por Bernardo Lima, Diretor de Marketing da Ori Brazil, Consultor especialista em Marketing, Estratégia e Inovação e com Mestrado em Big Data & Business Intelligence.

Na ocasião, Bernardo Lima elencou a importância da presença e imagem digital de uma empresa, incluindo fatores técnicos como identidade, persona, fotografia e fidelidade em todos esses aspectos. Também falou sobre a relevância de um conteúdo estratégico e humanizado, da jornada do cliente até o consumo do produto e como se posicionar em cada fase, e de ferramentas importantes para o empresário, como o Google Meu Negócio. Falou ainda sobre a necessidade que os participantes têm de vestir a camisa do Festival e estarem prontos para atender e interagir com a clientela.

A programação do evento também inclui uma série de oficinas e palestras promovidas pelo Sebrae, voltadas para os estabelecimentos participantes.

As próximas palestras acontecerão nos dias 21, 22 e 29 de setembro. A do dia 21 será com Waldir Júnior, empresário dono de franquias como Subway, Bob’s, Divino Fogão e Pizza Hut, com uma oficina sobre desafios e importância do delivery, intitulada “Fazendo Sucesso na Entrega”. No dia 22 é a vez da Cristiane Batista, consultora de Etiqueta que tratará do tema “Etiqueta para um atendimento de excelência”. Por fim, dia 29, o tema será “Harmonização de Pratos” com a Gabriela Aguiar e Roneide Gonzaga. Ambas são professoras no curso de Gastronomia e Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Senac Petrolina, e também mestras em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social, além de desenvolverem outras pesquisas e trabalhos no setor.

Durante o evento do dia 20, Bernardo Lima ressaltou aos participantes que “A 1ª edição é sempre a mais desafiadora, porque o sucesso e continuidade do evento para as próximas edições depende das sementes plantadas no início. É importante que todos aqui estejam preparados, prontos para receber os clientes e promover o Festival como um todo, incluindo orientação aos colaboradores e o trabalho nas redes sociais e presencialmente.”

As próximas palestras acontecerão nos dias 21, 22 e 29 de setembro. A do dia 21 será com Waldir Júnior, empresário dono de franquias como Subway, Bob’s, Divino Fogão e Pizza Hut, com uma oficina sobre desafios e importância do delivery, intitulada “Fazendo Sucesso na Entrega”

Carlos Cointeiro, gerente do Sebrae Juazeiro, reiterou: “É um evento que nasce do esforço coletivo entre o Sebrae, parceiros e empresários para mostrar e promover a riqueza da nossa culinária, da região do vale do São Francisco, ao mesmo tempo que gera recursos em toda cadeia gastronômica para o município. “Parabenizamos a dedicação de todos e estamos confiantes que o evento será um sucesso”, completou.

O Festival Sabores de Juazeiro é de realização do Sebrae, em parceria com aplicativo pede.ai, a Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria de Cultura Turismo e Esportes (Seculte) e da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (ADEAP), e Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem e Alimentação do município (SINDHAJ).