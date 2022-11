1º Congresso Multidisciplinar Alignmed®️ Brasil realizado no Instituto Projeto Neymar Jr destaca importância em cuidados com a postura

Evento contou com a presença de Dr. Philipe Saccab, cardiologista e Coordenador do Espaço Saúde do Instituto Neymar Jr. e outros



A boa postura foi destaque na noite desta quarta-feira (16), durante o 1º Congresso Multidisciplinar Alignmed®️ Brasil, em Praia Grande. Os temas abordados foram – A Importância da Boa Postura na Cardiologia; Como o Uso da Alignmed®️ Brasil Pode Tratar a Discinesia Escapular; A Importância da Boa Postura em Tratamentos nos pacientes Pela Perspectiva de Fisioterapia; e A Ciência por Trás da Tecnologia da Alignmed®️ Brasil.

Dr. Greg Markarian, cirurgião ortopedista

No evento, o Dr. Saccab comentou que o impacto da má postura está ligado à qualidade na respiração, força e potência nos membros. Com o dia a dia as pessoas tendem a ficar mais arqueadas por conta do uso de computadores. Segundo o cardiologista, o uso das camisetas da Alignmed®️ Brasil pode facilitar na qualidade de vida e na melhora postural dos pacientes.

Já o Dr. Garcia debateu sobre o uso das camisetas posturais da Alignmed®️ Brasil no pós-operatório de discinesia escapular. Operação que trata de dores na cervical, região lombar e formigamentos nas mãos. Após a cirurgia, fisioterapia e o uso das camisetas, os pacientes em poucas semanas já voltam com os movimentos perfeitos. Segundo o Dr. José Carlos, o uso das camisetas posturais é válido para 99% dos pacientes.

Dr. Phillip apresentou novas soluções para tratamentos de dores crônicas com o uso das camisetas posturais. Com isso, com um tratamento bem realizado e eficiente, o paciente pode obter nova qualidade de vida, e sem dores crônicas.

Dr. Philipe Saccab, cardiologista e Coordenador do Espaço Saúde do Instituto Neymar Jr.

Dr. Markarian é fundador e presidente da Alignmed®️ Brasil, empresa parceira do Instituto Projeto Neymar Jr. e da NR Sports, empresa que gerencia a imagem do atleta Thiago Braz, medalhista e recordista olímpico no salto com vara, que é embaixador da Alignmed®️ Brasil.

Thiago vem competindo mundialmente e se preparando nos treinos do dia a dia com um reforço a mais, o uso das camisetas posturais da Alignmed®️ Brasil, que têm terapias vestíveis que retreinam os músculos e melhoram o tônus muscular, o desempenho, a postura, o equilíbrio e reduz a dor. As NeuroBands®️ têm como alvo os grupos musculares específicos, em uma sequência cinética para influenciar o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) e seu papel essencial no movimento, prevenção e recuperação de lesões.

Produtos Alignmed®️ Brasil

Os produtos da Alignmed®️ Brasil são feitos para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de seus clientes. A camiseta postural traz mais performance no dia a dia, fazendo com que os consumidores se sintam confortáveis enquanto ativam seus músculos com a resistência necessária.

Dr. José Carlos Garcia, ortopedista

A Alignmed®️ é líder mundial na fabricação de roupas de postura e a primeira a ser registrada no Food and Drug Administration (FDA). Com Posture Apparel da Alignmed,®️ você pode trabalhar para conseguir uma postura melhor e reduzir a dor no pescoço, ombros e costas.

A tecnologia usada pelos produtos Alignmed®️ Brasil funciona desde o primeiro contato com o corpo. A experiência interativa conta com:

Dr. Igor Phillip, fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube

– Puxão suave em seus ombros;

– Aumento na temperatura corporal devido à ativação dos músculos;

– Alívio da dor;

– Leve fadiga muscular devido ao aumento da atividade muscular;

– Alinhamento correto do corpo;

– Performance melhorada; ● Taxa de recuperação mais rápida; ● Maior Mobilidade.

Os benefícios do produto para seus clientes são:

– Aumento da força do corpo – cintura para cima;

– Aumento a ingestão de oxigênio;

– Melhora da mecânica dos ombros;

– Melhora a ativação do centro do corpo; ● reduz o desgaste das articulações.

Os produtos Alignmed®️ Brasil contam com características avançadas como Painéis Powermesh™️ventilados, Mecha de umidade, Proteção antimicrobial, e a tecnologia patenteada NeuroBand®️.