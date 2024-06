1Manas: Startup educacional que busca transformar o mundo, transformando as relações

[11:15, 13/06/2024] Leandro Job: Criada e liderada por Kate Amaral, a 1Manas é uma startup educacional que reúne especialistas renomados de diversas áreas, compartilhando seu conhecimento técnico-científico e experiência prática para tornar as relações mais positivas em todos os pontos que envolvem a experiência humana.

A 1Manas produz aulas autorais e inéditas ministradas por grandes especialistas, com agenda própria

“Com a Educação Positiva nós somos contraventores do sistema, precisamos reunir em torno de uma mesma ideia, vários especialistas para ganharmos mais força para espalhar essa maneira diferente de educar… Tentamos mudar um sistema já muito sólido e desafiamos “ele” mostrando que existem formas de educar, sem castigo. “, explica a criadora de 1Manas.

Através de uma plataforma de “streaming” de assinatura inovadora e envolvente, oferecendo acesso a expertise dos especialistas da 1Manas, que apresentam ferramentas práticas para desenvolver habilidades sociais e emocionais, comunicação efetiva e resolução de conflitos, tanto internos quanto externos.

A 1Manas produz aulas autorais e inéditas ministradas por grandes especialistas, com agenda própria.

1Manas Insights é mais do que um programa de entrevistas; é uma jornada gratuita pelas diferentes áreas da experiência humana, impulsionada por ideias poderosas e orientadas para relações positivas. Os entrevistados não são apenas especialistas em suas respectivas áreas eles são referências. Cada entrevista é o resultado de um rigoroso processo de curadoria, garantindo que líderes influentes e visionários tenham voz. Com uma audiência altamente segmentada e ávida por conhecimento, 1Manas Insights é o destino definitivo para quem busca inspiração, aprendizado e conexão com as melhores mentes em suas áreas de atuação.

O propósito da 1Manas é revolucionar a forma como as pessoas se relacionam, promovendo reflexões e apresentando ferramentas que permitem a criação de conexões positivas e autênticas em todos os contextos que envolvem as interações humanas. Acredita que relacionamentos saudáveis são a base para uma sociedade mais harmoniosa e empática. Por isso, desafia a cultura predominante de superficialidade e agressividade, capacitando indivíduos a cultivarem relações genuínas e significativas.

“A 1Manas é mais do que uma startup educacional; é uma revolução na maneira como entendemos e praticamos as relações humanas, promovendo positividade e autenticidade.”, comenta Kate Amaral.

“Acreditamos que relacionamentos saudáveis são a base para uma sociedade mais harmoniosa e empática. Queremos compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível, capacitando indivíduos a cultivarem conexões genuínas e significativas. Nosso objetivo é mostrar que existem maneiras diferentes e mais enriquecedoras de nos relacionarmos. Mostrar que não existe apenas o castigo, a agressão ou a permissividade. Que a comunicação pode ser feita de forma que o indivíduo se sinta importante e pertencente, de forma firme e gentil.”, complementa.

Sempre em busca dos melhores. O corpo de especialistas da 1Manas, focado na parentalidade, abrange uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo psicologia, medicina, negócios, tecnologia, saúde, educação, arte, finanças e muito mais. Isso significa que os alunos podem escolher entre uma variedade de tópicos para atender às suas necessidades educacionais específicas.

Quase 8 milhões de pessoas, em um período de 90 dias, de julho e agosto de 2023, se conectaram de forma orgânica ao conteúdo do Instagram (@1manasoficial) da startup. Mensalmente 2,5 milhões de pessoas são impactadas com os materiais sociais da empresa. Obtendo comunicação em todas as classes sociais, o público está divido em 73,7% de mulheres e 26,3% de homens por todo o território nacional.

Os pilares da 1Manas são: conteúdo de alta qualidade, plataforma de entrega eficiente, interatividade e engajamento, parcerias estratégicas, avaliação de resultados, marketing eficaz, preços acessíveis e modelos flexíveis, comunidade engajada e feedback constante.