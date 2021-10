1ª Escola Educacional Zico 10 é inaugurada no estado de Minas Gerais

O projeto visa trabalhar a evasão escolar nesse período de pandemia e oferecer oportunidades de transformação através da educação e do esporte e proporcionar inclusão e conhecimento aos alunos

Visando estimular crianças e jovens a exercitarem o corpo e a mente, através do esporte (futebol), da matemática, da leitura, das palestras, desenvolvendo habilidades esportivas e pedagógicas, ocupando o tempo com atividades saudáveis e sobretudo, oferecendo perspectiva de vida, a Prefeitura de Machado através das secretarias de educação e de esportes lança o programa Zico 10.

A primeira escola Educacional Zico 10 no Estado de minas Gerais contará com 100 alunos, de 7 a 15 anos, que foram selecionados para este projeto e terão 800 aulas durante o ano, sendo 16 aulas por semana durante 50 semanas. O projeto visa trabalhar a evasão escolar nesse período de pandemia e oferecer oportunidades de transformação através da educação e do esporte e proporcionar inclusão e conhecimento aos alunos.



“O esporte é um instrumento transformador e de grande importância e vem me mostrando que estamos no caminho certo com esse programa, pois nessa primeira seleção já tivemos 2 crianças que se destacaram na seletiva e que estarão a caminho do Rio de Janeiro para participar de uma avaliação no time do Flamengo, ressalta o prefeito Maycon Willian.”

Formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro, esse é o objetivo da parceria entre a Escola Educacional Zico 10 e a Prefeitura Municipal de Machado, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e Juventude.



