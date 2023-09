Evento faz parte do UTMB World Series, o maior circuito de trail do mundo, e acontece entre 21 e 24 de setembro

A 1ª edição do Paraty Brazil by UTMB conta com o patrocínio da Drogarias Pacheco. Evento faz parte do UTMB World Series, o maior circuito de trail do mundo, e acontece entre 21 e 24 de setembro.

O Paraty Brazil by UTMB, corrida inédita no Brasil, traz consigo a emoção, a competição e a aventura características da UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc). O evento é realizado anualmente nos Alpes Franceses, atraindo atletas de elite e entusiastas para percorrer trilhas deslumbrantes e exigentes.

O Paraty Brazil by UTMB, corrida inédita no Brasil, traz consigo a emoção, a competição e a aventura

Créditos: Divulgação



Agora, o Brasil também receberá essa tradição, permitindo que corredores de todo o mundo experimentem as trilhas e desfrutem da hospitalidade da acolhedora cidade de Paraty, localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Rodeada por montanhas e florestas, Paraty é um destino conhecido por sua beleza natural e rica história colonial e deve receber durante o UTMB 10 mil visitantes, incluindo atletas, familiares, entusiastas do esporte e o público em geral.



O Paraty Brazil by UTMB oferecerá quatro percursos desafiadores, adequados para diferentes níveis de habilidade e condicionamento físico:

UTSB 110

Ultra-Trail Serra da Bocaina 110: Com uma distância de 110 km e um ganho de elevação de 5700 metros, este percurso é uma verdadeira prova de resistência para os corredores mais experientes. As inscrições estão esgotadas.

PTR 55

Paraty Trail Run 55: Com 54 km de distância e um ganho de elevação de 2800 metros, este percurso oferece uma mistura de desafios técnicos e paisagens deslumbrantes. As inscrições estão esgotadas.

PTR 35

Paraty Trail Run 35: Com 34 km de distância e um ganho de elevação de 1300 metros, este percurso é perfeito para corredores intermediários em busca de uma experiência desafiadora. As inscrições estão abertas.

PTR 20

Paraty Trail Run 20: Com uma distância de 23 km e um ganho de elevação de 660 metros, este percurso é ideal para corredores iniciantes que desejam experimentar a emoção do trail running. As inscrições estão abertas.



A Drogarias Pacheco estará presente no evento oferecendo gratuitamente ao público aferição de pressão e glicemia. Segundo Andre Svartman, Head de Marketing do Grupo DPSP, o compromisso é fomentar o bem-estar da comunidade, indo além da mera comercialização de medicamentos e da prestação de diversos serviços de saúde. “Temos a convicção de que uma vida com hábitos e rotinas mais saudáveis é fundamental. Incentivar as pessoas a participarem de práticas esportivas em meio à natureza é uma ótima forma de motivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais ativo”, diz Svartman.