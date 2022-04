1ª brasileira com Down a desfilar em Milão, Maju de Araújo torna-se embaixadora da ONG “Nosso Olhar”

Em 2021, a jovem modelo e ativista foi capa da Forbes Under 30, que destaca os jovens mais promissores do país

Maju de Araújo, 19 anos, que já coleciona diversas conquistas em sua carreira de modelo, influenciadora e ativista pela inclusão social e torna-se a nova embaixadora da ONG “Nosso Olhar”.

A carioca, que possui mais de 590 mil seguidores no Instagram, é a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar nas famosas passarelas da Milão Fashion Week, a primeira embaixadora com Down da marca internacional L’Óreal e recordista mundial de desfiles em uma única edição de uma Fashion Week, em que desfilou mais de quarenta vezes na terceira edição da Osasco Fashion Week.

Em 2021, a jovem influenciadora foi capa da Forbes Under 30, que destaca os jovens mais promissores do país, o que a consolidou como referência de representatividade, inclusão e pertencimento, além de mostrar sua potência para o mundo.

Recentemente, a também ativista lançou a campanha “Eu escrevo a minha história”, que visa desconstruir a imagem estigmatizada que a sociedade tem acerca de pessoas com deficiências.

Maju agora torna-se também a nova embaixadora da ONG “Nosso Olhar”, uma entidade que tem como objetivo mobilizar e educar a sociedade para um mundo mais inclusivo, com foco nas pessoas com Síndrome de Down.

“É um orgulho se tornar embaixadora da ONG ‘Nosso Olhar’. Tenho consciência da importância de usar a minha voz para chamar a atenção de todos e mostrar que as pessoas com Síndrome de Down tem seus próprios propósitos de vida e que nada pode nos delimitar ou definir”, diz Maju sobre o convite.