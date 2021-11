17 de janeiro de 2022: o dia que ficará marcado na TV brasileira

Estreias de Faustão e Tadeu Schmidt será um dia que os telespectadores jamais esquecerão

Guarde bem essa data e coloque o tapete vermelho: 17 de janeiro de 2022. Por quê? Este dia ficará marcado na história da TV Brasileira, onde Faustão brigará frente a frente pela audiência com a estreia de Tadeu Schmidt no comando do Big Brother Brasil 22. E além de ser as estreias de ambos a frente dos programas, marca também a volta de Faustão a Band e a edição comemorativa dos 20 anos do reality show, que é a galinha dos ovos de ouro da Rede Globo.

O que se sabe até agora do programa de Fausto Silva é que se chamará “Faustão na Band”, exibido de segunda a sexta às 20h30, e continuará contando com seu balé que já é uma marca sua, inclusive, a grande maioria migrou com o apresentador para a emissora. A ex miss Brasil Julia Gama também está confirmada no programa, mas ainda não se sabe se será a repórter da plateia ou assistente do apresentador. Zeca Pagodinho é a atração musical confirmada na estreia do programa, que tem como intuito ser uma nova roupagem do ‘Perdidos da Noite’, apresentado por Fausto durante três anos.

E o ‘BBB22’, além de ser uma data comemorativa a estreia de Tadeu substituindo Tiago Leifert, também marca uma possível volta de ex-BBB’s ao programa como um terceiro grupo. Os grupos ‘Pipoca’ e ‘Camarote’ já estão mais que confirmados, até inclusive com os atores Jéssica Elen, Nicolas Prates, Cris Vianna e Sérgio Loroza cotados para o segundo grupo. Por enquanto, a única novidade confirmada é de uma terceira porta surpresa, que Boninho, diretor do programa, mostrou em seus stories, e a “Sessão Cinema do Líder” que será exibida nas noites de terça-feira, logo após o programa, e o público poderá assistir à mesma produção que os confinados.

Ou seja, os telespectadores ficarão extremamente divididos com os dois programas, mas uma coisa é certa: a briga pela audiência será muito boa, pois mesmo o programa de Fausto não coincidir com o horário do BBB, sabemos que o apresentador vai querer dar uma “esticadinha” nas atrações né? Vamos aguardar que o ano começará quente…