16º Prêmio Jovem Jornalista oferece R$ 5.000 em microbolsas e mentorias

Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão (PJJ). Estudantes de jornalismo de todo o Brasil são convidados a submeter suas propostas de pauta até o dia 10 de julho. O prêmio, organizado pelo Instituto Vladimir Herzog, oferece uma oportunidade única para jovens jornalistas desenvolverem reportagens baseadas nos dados do Censo Demográfico 2022, contribuindo para a compreensão da nova realidade da população brasileira.

Fernando Pacheco Jordão, autor do livro “Dossiê Herzog

Neste ano, as cinco melhores propostas de pauta serão selecionadas, uma de cada região do país. As equipes vencedoras receberão microbolsas no valor de R$ 5.000,00 para a produção de suas reportagens. Além disso, contarão com a orientação de jornalistas experientes, convidados especialmente pelo Instituto Vladimir Herzog para atuarem como mentores durante o desenvolvimento dos trabalhos.

Participe do 16º Prêmio Jovem Jornalista: Inscrições até 10 de Julho

Desde sua criação em 2009, o PJJ já mobilizou cerca de 3.000 estudantes de graduação em jornalismo e 782 professores de 209 escolas de Comunicação de todo o Brasil. Em quinze anos, foram produzidas 65 reportagens investigativas de grande envergadura por 147 estudantes de 34 diferentes escolas, com o apoio de 51 professores orientadores e 36 jornalistas mentores.

A iniciativa é uma homenagem a Fernando Pacheco Jordão, autor do livro “Dossiê Herzog – prisão, tortura e morte no Brasil”. Pacheco Jordão, que faleceu em 2017, sempre demonstrou grande preocupação com o desenvolvimento dos jovens profissionais de imprensa. Seu legado é mantido vivo através deste prêmio, que incentiva a formação de novos talentos no jornalismo investigativo.

O PJJ é realizado pelo Instituto Vladimir Herzog em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), a OBORÉ e o Periferia em Movimento. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Prêmio até o dia 10 de julho.

Esta é uma oportunidade imperdível para os futuros jornalistas mostrarem seu talento e contribuírem com reportagens relevantes para o país. Não perca essa chance de participar e enriquecer seu currículo com uma experiência única e desafiadora.

INFORMAÇÕES, REGULAMENTO E INSCRIÇÕES: Jovem Jornalista