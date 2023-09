12º Brazilian Festival Florida celebra cultura brasileira e meio ambiente

Festival comunitário mais icônico da Flórida acontece no Seminole Casino Coconut Creek no dia 28 de outubro

O aguardado 12º Brazilian Festival Florida se aproxima e promete uma celebração inesquecível da cultura brasileira e uma mensagem importante de conscientização ambiental. O evento, que se tornou um marco no calendário de festivais da Flórida, está programado para acontecer no Seminole Casino Coconut Creek no dia 28 de outubro de 2023, das 12h às 23h.

A diva Fernanda Abreu também fará parte da celebração

Este ano, o festival tem como tema a proteção ambiental e um tributo às nações indígenas do Brasil. O objetivo é aumentar a conscientização sobre a Floresta Amazônica e a preservação das raízes culturais brasileiras, com um foco especial na energia limpa e sustentável.

Desde sua criação em 2012, o Brazilian Festival Florida deixou uma marca inesquecível na comunidade local. Ao longo dos anos, o evento empregou residentes brasileiros e moradores locais, preenchendo mais de 700 vagas diretas de meio período, investindo uma média de U$ 250.000,00 na comunidade brasileira. Fornecedores, vendedores, artistas, músicos e outros profissionais locais pertencentes a minorias se beneficiaram das oportunidades oferecidas pelo festival.

O Grupo Falamansa é um dos destaques do evento

Em 2020, durante a pandemia, o 9th Annual Brazilian Festival estabeleceu novos padrões de segurança como a única celebração brasileira AO VIVO em todo o país. Mais de 75 artistas locais, 40 pequenas empresas locais e 35 membros da equipe receberam assistência financeira, proporcionando esperança em meio a tempos difíceis.

Em termos de receita, o Brazilian Festival gerou mais de U$ 1.000.000,00 em receitas brutas para vendedores de alimentos ao longo de 12 anos. Além disso, o evento apoiou diversas organizações locais, como a Igreja PIB da Flórida, Safe Harbor e Escolas Broward, com doações significativas.

O festival também desempenhou um papel vital no crescimento de pequenas empresas pertencentes a minorias locais, oferecendo exposição de marca e oportunidades de networking desde 2012.

Além de toda a diversão e solidariedade, o Brazilian Festival Florida é conhecido por sua incrível culinária brasileira. Os visitantes podem se deliciar com pratos autênticos, como feijoada, coxinha, pão de queijo e açaí, proporcionando uma experiência culinária inesquecível.

Realizado no Seminole Casino Coconut Creek, o evento oferece uma variedade de ritmos, desde samba até reggae, além de apresentações de capoeira e músicos famosos. Este ano, o festival presta homenagem à lendária Rita Lee, tornando-se ainda mais especial para os fãs da música brasileira.

Luciano Sameli, presidente da The Heartbeat Foundation Corp e idealizador do festival, expressou sua empolgação: “O Brazilian Festival é uma celebração da união, da diversidade e do espírito comunitário. Desde sua criação, ele se tornou o maior evento comunitário do estado, sendo um símbolo do patrimônio e da cultura brasileira”.

Prepare-se para uma jornada cultural e gastronômica única no 12º Brazilian Festival Florida, onde a música, a dança, a comida e a solidariedade se unem para criar um evento verdadeiramente inesquecível.