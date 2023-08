12ª edição da Pizza Solidária em prol do Hospital Cruz Verde acontece em São Paulo

No evento beneficente que traz uma proposta diferenciada, personalidades do meio esportivo, artistas e jornalistas serão garçons por uma noite.

No próximo dia 17 de agosto, a partir das 19 horas, será realizada a 12ª edição da Pizza Solidária, um evento beneficente em apoio ao Hospital Cruz Verde. A entidade filantrópica é especializada no tratamento de crianças e adultos com paralisia cerebral grave. Idealizado pelo renomado jornalista Flávio Prado e pelo ex-jogador pentacampeão mundial e ex-dirigente da CBF Juninho Paulista, o objetivo da ação é arrecadar fundos para auxiliar a instituição.

A Pizza Solidária em prol do Hospital Cruz Verde é um evento beneficente que foi idealizado pelo renomado jornalista Flávio Prado e pelo ex-jogador pentacampeão mundial Juninho Paulista. Créditos: Divulgação

A Pizza Solidária contará com a participação de diversas personalidades do meio artístico, ex-jogadores e jogadores em atividade, além de jornalistas consagrados, que atuarão como garçons da noite, atendendo aos clientes do restaurante Pizza Paulista 10, localizado no Tatuapé.

As empresas interessadas poderão contribuir adquirindo cotas de patrocínio, onde terão a oportunidade de expor suas logomarcas em troca de doações para o Hospital Cruz Verde. Essa é uma oportunidade única para as empresas mostrarem seu apoio a uma causa tão nobre e divulgarem seus valores de responsabilidade social.

“A Pizza Solidária representa uma oportunidade única de unir a comunidade em prol de uma causa tão relevante. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa iniciativa e convidamos a todos a participarem desse evento solidário” diz Juninho Paulista.

Um dos diferenciais da Pizza Solidária é a participação de personalidades do meio esportivo, artistas e jornalistas que atuam como garçons por uma noite. Créditos: Divulgação

O Hospital Cruz Verde, fundado em 1958 pelo renomado médico neurologista Antônio Branco Lefèvre, é uma instituição sem fins lucrativos localizada na Vila Clementino. Referência na América Latina para o tratamento de paralisia cerebral grave, o hospital abriga mais de 200 pacientes internados permanentemente, além daqueles que recebem cuidados ambulatoriais.

Os pacientes contam com uma equipe multidisciplinar composta por neuropediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e professores especializados. O atendimento é integral e individualizado, com fornecimento de alimentação com dietas específicas, medicamentos, vestuário, instalações apropriadas e instrumentos e equipamentos adaptados às necessidades de cada paciente.

“Todos os anos contamos com a colaboração de todos os amigos para o sucesso dessa ação em prol do hospital Cruz Verde, e esse já é o decimo segundo ano consecutivo que realizamos o evento e sempre com a parceria da Pizza Paulista 10”, afirmou Flávio Prado, idealizador do evento.

Para mais informações sobre o Hospital Cruz Verde e detalhes sobre o evento, acesse o site da entidade em http://www.cruzverde.org.br/quem-somos/.

SOBRE O EVENTO EM PROL DO HOSPITAL CRUZ VERDE

Pizza Solidária – Cruz Verde

Data: 17/08 (quinta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Pizza Paulista 10 – Rua Serra de Jurea 488 – Tatuapé – São Paulo

VALOR: R$ 200,00 (rodízio de pizza + bebidas à vontade). Crianças até 14 anos pagam R$ 100,00, vagas limitadas.

Informações nos contatos:

WhatsApp: +1(705) 207-5917 com Felipe

Email: [email protected]

Telefone: 11) 5579-7335 com Bianca

