10 motivos para você não perder a 65ª Festa do Peão de Barretos

Edição mais uma vez reunirá música, esporte, cultura e entretenimento

Considerada a maior do gênero na América Latina, a Festa do Peão de Barretos chega a sua 65ª edição reunindo música, esporte, cultura e entretenimento. Com 11 dias de uma extensa programação, de 18 a 28 de agosto, a cidade do interior paulista vira notícia e destaque no Brasil e no mundo.

11 dias de uma extensa programação

Dito isto, seguem 10 motivos para você não perder a tradicional festa de Barretos.

1 – Cinco palcos e muitos shows – Palco Estádio de Rodeios, Amanhecer, Culturando, Raízes Sertanejas e Camping. Estes são os cinco palcos espalhados pelo Parque do Peão que recebem atrações diariamente durante a Festa. Além disso, um novo projeto leva artistas e apresentações diversas para as ruas do Parque. Atrações musicais e culturais não vão faltar — da música raiz, ao sertanejo passando pelo pagode, pop, eletrônico, e muito mais.

2 – O melhor do Rodeio – No Estádio de Rodeios projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer acontecem as principais e mais aguardadas disputas deste esporte no Brasil. Neste ano, o Barretos International Rodeo chega à sua 28ª edição. Além disso, o local receberá também as finais da PBR Brazil (Professional Bull Riders) e da Liga Nacional de Rodeio (LNR).

3 – Queima do Alho – A comida típica do estradão, considerada patrimônio cultural e imaterial do Brasil está presente na Festa através do tradicional Concurso da Queima do Alho. Mas, além disso, os visitantes podem conhecer e experimentar o prato típico elaborado exatamente como era antigamente. Ele é comercializado no Ponto de Pouso, local onde também acontece o concurso dentro do Parque do Peão, exclusivamente para quem já estiver dentro do evento. Datas de comercialização 20 (almoço e jantar), 21 (jantar), 25 (almoço), 26 (jantar), 27 (almoço e jantar) e 28 (almoço).

Parque conta com diversos monumentos ligados à cultura do rodeio e às tradições sertanejas

4 – Monumentos – O Parque conta com diversos monumentos ligados à cultura do rodeio e às tradições sertanejas que complementam a experiência na Festa. Entre eles a Roseta, localizada logo na entrada principal; o Memorial do Peão, museu histórico e folclórico; além de outras obras como o gigante Monumento ao Peão, Monumento ao Touro Bandido, Monumento ao Cavaleiro das Américas e seus animais, Cavalo de Aço, Montaria em Cavalo, Montaria em Touro, Galeria de Campeões e a Capela na Matinha.

5 – Fotos nos Jardins – O Parque do Peão é um imenso jardim que convida para fotos encantadoras. Mais de 50 mil flores foram plantadas para deixar tudo ainda mais aconchegante para os visitantes. São sunpatiens, vincas e petúnias de diferentes cores e tons. Além disso, cerca de 25 mil orquídeas completam o paisagismo impressionante das ruas e canteiros do complexo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 – Camping – Para quem busca aproveitar as 24 horas da maior festa do Peão da América Latina, o camping pode ser uma ótima alternativa de hospedagem. Este ano, o espaço com capacidade para 15 mil pessoas está unificado e terá um palco com shows exclusivos para quem estiver hospedado.

Thalita Aguileira, de 24 anos, foi escolhida Rainha da 65ª edição do evento, e tem como Princesa, a bonita Mariana Roberti

7 – Festa das Crianças – O Rancho do Peãozinho é o espaço dedicado aos pequenos durante a Festa do Peão de Barretos. Lá adulto só entra acompanhado de crianças. São várias atividades socioeducativas em que as crianças aprendem brincando. Zoológico, exposição de réplicas de dinossauros, mini fazendinha, lanchonete, passeios a cavalo, rodeio em carneiros, são algumas das atrações.

8 – Preservação da Cultura – A tradição sertaneja é preservada e propagada para as novas gerações de diferentes formas. O toque do berrante, a dança catira, a música sertaneja raiz — com um palco exclusivo, a culinária da Queima do Alho feita ao antigo modo, os monjolos, a genuína fazendinha, os costumes, mostram que o Barretão é muito mais do que uma Festa, é uma celebração da cultura sertaneja.

9 – Diversão que não para — Apesar da programação oficial em vários dias terminar só após o sol raiar, festas e eventos paralelos particulares também ocorrem no Parque do Peão tanto na área de Ranchos quanto nos espaços vips dos camarotes, que recebem baladas diversas. Na Praça de Alimentação e na Área Comercial também não faltam atrativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

65ª Festa do Peão de Barretos transforma a cidade do interior paulista em notícia e destaque no Brasil e no mundo

10 – Segurança — Por ocorrer tudo dentro do Parque do Peão, a segurança é também um dos pontos altos do evento. O espaço vira uma mini cidade que conta até com a própria Delegacia de Polícia 24 anos – com apoio e atuação das Polícias Civil e Militar -, central de monitoramento com mais de 70 câmeras espalhadas pelo parque, com central de monitoramento própria, Centro de Atendimento Médico, Centro de Atendimento Odontológico para Urgências e Emergências e até uma central do Corpo de Bombeiros.