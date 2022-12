10 compromissos da MSD Brasil para promover os direitos LGBTQIA+

Farmacêutica integra o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, reforçando seu engajamento para promover igualdade e diversidade dentro da empresa

A farmacêutica MSD Brasil acaba de tornar-se membro do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, movimento com atuação permanente que reúne e articula empresas em torno do compromisso com o respeito e a promoção aos direitos LGBTQIA+ no ambiente empresarial e na sociedade.

Ao assinar os 10 Compromissos com os Direitos Humanos LGBTI+, a MSD reforça o comprometimento de oferecer a seus colaboradores diversidade, inclusão, oportunidades e salários justos independente de orientação sexual ou identidade de gênero.

Elisa Mendoza, diretora de RH da MSD Brasil



“Na MSD, essas pautas já fazem parte de nosso dia a dia, pois refletem nossa cultura e nossa preocupação em criar um ambiente onde é possível se expressar e influenciar positivamente. Acreditamos que a diversidade e a inclusão são mais do que palavras, trata-se de fomentar uma múltipla força de trabalho, com colaboradores que se sentem confortáveis para trazer suas visões de mundo e suas perspectivas únicas para o ambiente corporativo”, comenta Elisa Mendoza, diretora de RH da MSD Brasil.

O grupo é aberto a todos os colaboradores da MSD Brasil que se identifiquem como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Queers, bem como os interessados em se tornar Aliados da causa. Dentre as conquistas lideradas pelo Rainbow Alliance, a MSD Brasil hoje conta com iniciativas afirmativas como apoio jurídico e psicológico, ampliação da licença-parental de 12 semanas para casais heterossexuais, homossexuais e pais adotivos, auxílio adoção e contratação de pessoa trans, além de palestras e discussões frequentes sobre temas relacionados à causa LGBTQIA+, estimulando um ambiente de trabalho acolhedor para todos os colaboradores e que preze pelo respeito mútuo, inclusão e responsabilidade.

Farmacêutica reforça engajamento para promover igualdade e diversidade dentro da empresa



Delair Bolis, presidente da MSD Saúde Animal no Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, reforça que as pessoas são a principal prioridade da companhia e que integrar o Fórum corrobora com o cuidado que a MSD tem com o livre expressar e ser de cada um de seus colaboradores. “Valorizamos e respeitamos a diversidade. A singularidade de cada colaborador é uma das nossas fortalezas: cada um deve ser respeitado e amparado em suas escolhas e perfis, o que faz com que todos tenham força e desejo de se expressarem com todo potencial e capacidade que possuem. Por isso, Diversidade, Equidade & Inclusão é um dos nossos pilares corporativos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Delair Bolis, presidente da MSD Saúde Animal



Os 10 compromissos assumidos pela MSD Brasil ao assinar a carta de adesão são:

– Comprometer-se, presidência e executivos, com o respeito e com a promoção dos direitos LGBTI+;

– Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo às pessoas LGBTI+;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBTI+;

– Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTI+;

– Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBTI+;

– Promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e marketing;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Promover o respeito aos direitos LGBTI+ no planejamento de produtos, serviços e atendimento aos clientes;

– Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento LGBTI+;

– Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBTI+ na cadeia de valor;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBTI+ na comunidade.