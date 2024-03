10 anos de Música e Magia: Trancoso se ilumina com Festival Único

Entre 4 e 9 de março, o evento promete encantar Trancoso com uma fusão única de música clássica e popular no Teatro L’Occitane

Em março de 2024, o Festival Música em Trancoso, um evento que transformou a cena cultural da região, celebra sua décima edição. Desde sua concepção, o festival foi imaginado como uma ponte cultural, unindo o clássico ao contemporâneo, e este ano, entre os dias 4 e 9 de março, promete uma celebração memorável no Teatro L’Occitane, uma construção que por si só é uma ode à beleza e à acústica.

Este ano, o festival orgulha-se de apresentar uma programação especial, destacando o São João Sinfônico, um espetáculo que promete marcar os corações dos presentes, contando com a participação da amada cantora Elba Ramalho, cuja voz e presença têm sido uma fonte de inspiração e alegria para muitos.

A venda de ingressos já começou e, como sempre, espera-se que se esgotem rapidamente, dada a limitação de lugares e o crescente interesse do público. Este evento não apenas enriquece a vida cultural de Trancoso, mas também atrai visitantes de todas as partes, trazendo uma significativa movimentação econômica para a região.

O Festival Música em Trancoso é mais do que um evento; é um instrumento de transformação, que, ao longo de uma década, contribuiu para o diálogo entre diferentes gêneros musicais e a comunidade. A edição deste ano, além de celebrar a trajetória do festival, promete ser um marco na história cultural de Trancoso, reafirmando seu compromisso com a arte, a música e a comunidade local.

A presença de Elba Ramalho, cantora residente em Trancoso, não é apenas uma atração, mas um símbolo do festival como um encontro de talentos, tradições e inovações. Sua participação no São João Sinfônico é a representação perfeita do espírito do festival: a fusão entre o clássico e o popular, o local e o global, o tradicional e o contemporâneo.

O Festival Música em Trancoso é um convite aberto a todos que desejam experienciar a música de uma forma única, em um dos palcos mais deslumbrantes do Brasil. Prepare-se para ser transportado por uma viagem musical inesquecível, onde cada nota ressoa com a beleza e a energia de Trancoso.