Vitória de Norris e primeiro pódio de Nico Hulkenberg

Por João Luiz da Fonseca

jluizfonseca@uol.com.br

Com o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, a Fórmula 1 chegou à 12ª etapa e metade da temporada, com mais uma vitória de Lando Norris – inédita correndo em casa e sobrevivendo aos colapsos causados pelo mau tempo.

Ele recebeu a bandeira quadriculada diante de sua torcida 6,8 segundos à frente do companheiro de equipe, Oscar Piastri, que amargou uma penalidade de 10 segundos por infração do safety car.

A dobradinha foi comemorada ao fim de uma corrida chuvosa e caótica, repleta de safety cars, batidas, incidentes e abandono de cinco novatos, entre eles o brasileiro Gabriel Bortoleto.

E a grande surpresa foi o primeiro pódio da carreira de Nico Hulkenberg, em terceiro lugar, conquistado após 294 corridas ou 15 temporadas. O piloto partiu do 19º lugar e ganhou oito colocações só na largada.

Ele ainda venceu a votação de Piloto do Dia, além de angariar também pontos importantes para a Sauber, que teve seu primeiro pódio desde 2012, com Kamui Kobayashi.

A vitória de Norris também frustrou as expectativas dos fãs de Max Verstappen, o quarto colocado, e que começou a corrida na frente, depois de conquistar em grande estilo o que parecia uma pole position impossível, superando de forma impressionante as favoritas McLarens.

A empolgação foi por água abaixo na volta 22, quando o holandês rodou na saída da curva Stowe e caiu para a 10ª posição. Sua Red Bull é, de fato, muito difícil de pilotar e confirma que esta vem sendo uma temporada mais difícil do que a equipe poderia ter previsto antes do início do campeonato.

O RB21 tem se mostrado um carro com desempenho esporádico, mesmo nas mãos de Verstappen, e o desaparecimento de qualquer tipo de apoio do segundo piloto deixa o atual campeão lutando sozinho contra a dupla papaya, implacável e afinada. Fazendo mais uma vez a mágica acontecer, ele ainda conseguiu permanecer no Top-5.

Horas antes do início da corrida, a chuva caiu forte em todo o circuito, fazendo com que a pista ficasse encharcada. No momento da largada, já não chovia, mas a pista ainda estava bem úmida. Com isso, todos os pilotos do grid optaram por largar de pneus intermediários. Mas ainda na volta de apresentação, cinco pilotos optaram por trocar para pneus de pista seca e partiram dos boxes.

Na frente do grid, Piastri liderava com dois segundos de vantagem, mas ainda precisava pagar a punição de 10s.

Lewis Hamilton pressionou Hulkenberg pelo terceiro lugar, mas não conseguiu ultrapassar.

Abandonos

O GP da Inglaterra foi marcado também pelo abandono de cinco dos seis novatos.

Franco Colapinto nem mesmo conseguiu largar. O piloto já iria começar a corrida dos boxes depois de trocar seu motor por conta da batida durante o Q3.

Já Liam Lawson foi acertado por Esteban Ocon ainda na primeira volta, sendo obrigado a retornar aos boxes sem nem mesmo conseguir acelerar.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, bateu sozinho depois de rodar e Hadjar tentou evitar bater em Antonelli já na volta 17, mas acertou o muro na curva Copse e também voltou direto para a garagem. Poucas voltas depois, o italiano também recolheu seu carro.

Com o resultado, Norris está a oito pontos de Piastri na disputa pelo título da F1, com 12 etapas para o final. Piastri soma 234 pontos, contra 226 de Norris. Verstappen é o terceiro, com 165.

No Mundial de Construtores, a McLaren domina, com 460 pontos, mais que o dobro da Ferrari, com 222. A Mercedes figura em terceiro, com 210 e a Red Bull é a quarta, com 172.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 25 e 27 de Julho, no Grande Prêmio da Bélgica.

Confira o resultado da corrida: