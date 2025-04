“Super Max” vence no Japão!

Por João Luiz da Fonseca*

Foi uma vitória improvável e surpreendente, da pole à bandeirada. Ainda sem poder contar com o “carro ideal”, Max Verstappen mostrou mais uma vez porque é considerado o maior piloto da Fórmula 1 atualmente, ao usar seus “superpoderes” para conduzir a Red Bull ao topo no Grande Prêmio do Japão.

E finalmente comemorou sua primeira vitória da temporada de 2025 e a quarta consecutiva em Suzuka, um recorde no circuito.

O triunfo veio contra as probabilidades, e a favorita McLaren, se desta vez não levou a melhor, por outro lado voltou a colocar seus dois pilotos no pódio, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastr em terceiro.

Charles Leclerc terminou em quarto, com George Russell e Andrea Kimi Antonelli na sequência, em quinto e sexto.

Lewis Hamilton ultrapassou Isack Hadjar no começo da corrida e completou em sétimo. Alexander Albon e Oliver Bearman fecharam o top10.

Com isso, o novato Hadjar marcou os primeiros pontos de sua carreira na F1 e Albon manteve a sequência de presença no top 10.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, foi apenas o 19º, ficando atrás do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 16ª posição.

Em sua estreia pela Red Bull depois de substituir Liam Lawson, Yuki Tsunoda não conseguiu realizar a corrida dos sonhos em casa, finalizando em 12°. Lawson foi o 17° com a Racing Bulls.

“Cortador de grama caro”

Ainda lutando com a falta de equilíbrio do RB21, Verstappen disse que a vitória em um circuito imensamente desafiador veio com um sabor especial. “Foi difícil. As McLarens estavam pressionando demais”, disse ele, admitindo que “começar na pole foi o que tornou possível vencer.”

“Mas também foi muito divertido”, emendou o holandês, que após a corrida ainda tirou uma onda com Lando Norris, ao dizer que o MCL39 “é um cortador de grama bem caro”, referindo-se ao episódio em que ambos foram juntos para o pit stop. Na saída dos boxes, Verstappen não abriu passagem para o britânico, até porque se fizesse isso atingiria a faixa branca e seria punido. Não restou, portanto, alternativa a Norris a não ser passar pela grama, reclamando da atitude de Max, antes de deslizar de volta para a pista. “A grama estava um pouco alta, então Lando fez questão de cortá-la com perfeição”, brincou Verstappen.

Norris disse: “Ele me forçou a sair”, mas Verstappen rebateu, afirmando que ele não era culpado.

Os comissários revisaram o incidente e decidiram não investigar mais.

Mas enquanto ambos ainda estavam nos boxes, o novato e sensação da Mercedes, Kimi Antonelli, saboreou também o prazer de assumir brevemente a ponta, para se tornar o líder de corrida mais jovem da Fórmula 1. Aos 18 anos, quebrou outro recorde em Suzuka: o de piloto mais jovem a fazer a volta mais rápida.

A Fórmula retorna já no próximo final de semana, 13 de abril, com o GP do Bahrein.

Para a etapa no Circuito de Sakhir, Lando Norris ainda chega no topo da classificação de pilotos, com 62 pontos, mas apenas um a mais que Verstappen, agora com 61. Piastri segue para a quarta etapa em terceiro, com 49 pontos.

São três vencedores diferentes nos três grandes prêmios até agora, mostrando o equilíbrio da temporada.

Confira o resultado do GP do Japão:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT)

2) Lando Norris (McLaren/Mercedes)

3) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) George Russell (Mercedes)

6) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

7) Lewis Hamilton (Ferrari)

8) Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda RBPT)

9) Alexander Albon (Williams/Mercedes)

10) Oliver Bearman (Haas/Ferrari)

11) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes)

12) Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda RBPT)

13) Pierre Gasly (Alpine/Renault)

14) Carlos Sainz (Williams/Mercedes)

15) Jack Doohan (Alpine/Renault)

16) Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari)

17) Liam Lawson (Racing Bulls/Honda RBPT)

18) Esteban Ocon (Haas/Ferrari)

19) Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari)

20) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes)

MUNDIAL DE PILOTOS

1) Lando Norris, 62 pontos

2) Max Verstappen, 61

3) Oscar Piastri, 49

4) George Russell, 45

5) Andrea Kimi Antonelli, 30

6) Charles Leclerc, 20

7) Alexander Albon, 18

8) Lewis Hamilton, 15

9) Esteban Ocon, 10

10) Lance Stroll, 10

11) Nico Hülkenberg, 6

12) Oliver Bearman, 5

13) Isack Hadjar, 4

14) Yuki Tsunoda, 3

15) Carlos Sainz, 1

16) Pierre Gasly, 0

17) Fernando Alonso, 0

18) Liam Lawson, 0

19) Jack Doohan, 0

20) Gabriel Bortoleto, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1) McLaren/Mercedes, 111 pontos

2) Mercedes, 75

3) Red Bull/Honda RBPT, 61

4) Ferrari, 35

5) Williams/Mercedes, 19

6) Haas/Ferrari, 15

7) Aston Martin/Mercedes, 10

8) Racing Bulls/Honda RBPT, 7

9) Sauber/Ferrari, 6

10) Alpine/Renault, 0