Piastri virou o jogo?

A McLaren viveu sentimentos opostos no GP do Bahrein, pelo desempenho e resultados apresentados pelos seus pilotos no circuito de Sakhir.

Desde 2024, a equipe enfrenta críticas por não definir qual dos dois é o principal e deixar para tomar a decisão corrida a corrida.

“Acho que o problema deles é que têm dois pilotos que estão lutando pelo campeonato mundial “, disse Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, que embora inveje a posição da McLaren de ter dois carros na dianteira, o que o time de Milton Keynes ainda não tem, ele acha que a abordagem de igualdade também traz compromissos que isso foi inclusive o que dificultou o ataque da dupla a Max Verstappen, que venceu a etapa passada, o GP do Japão.

Mas tudo indica que o holandês não é a real ameaça, já que o nº 1 da Red Bull ficou bem longe de repetir o feito em Sakhir, onde foi apenas o sexto colocado e ainda perdeu a vice-liderança para Piastri no campeonato.

Lando Norris ainda lidera, mas o Grande Prêmio do Bahrein mostrou uma mudança clara na McLaren. Em um fim de semana perfeito, Piastri largou na pole position, enquanto Norris partiu em sexto.

E já venceu duas das quatro provas até aqui, reduzindo a vantagem de Norris para apenas três pontos com o triunfo dominante no último domingo.

Oscar se desenvolveu muito desde a metade final da temporada passada e finalmente está conseguindo dominar as demandas dos pneus Pirelli, à medida que sua experiência também vem aumentando.

Agora mais à vontade com seu carro de 2025, ele vem sendo o grande destaque e pode vir a ser declarado o nº1 da equipe, com a qual mantém contrato pelo menos até o final da temporada de 2027.

Diferente do companheiro, Lando Norris teve um fim de semana difícil e já começou a mostrar seu velho descontrole emocional, justificando que “algo não está funcionando” entre ele e seu carro da McLaren nesta temporada.

Piastri sempre teve talento, mas não conseguiu entregar tudo em todos os finais de semana do ano passado.

E agora bem à vontade com o carro, ele está no caminho certo para assumir a liderança do título neste próximo fim de semana, na Arábia Saudita, sede da quinta etapa da temporada.

Na opinião generalizada, ele desponta como o piloto mais convincente da McLaren este ano.

Norris sabe disso. Mas, por enquanto, não tem certeza do que fazer para superar seus problemas em breve. “Não estou confortável, não estou feliz e não estou me sentindo bem”, esbravejou.

Mesmo ainda sendo o líder e esbanje capacidade de piloto vencedor, após a corrida no Bahrein ele mostrou que as mesmas vulnerabilidades, a costumeira suscetibilidade à pressão e aquelas grandes oscilações emocionais, que surgiram pela primeira vez em Sochi 2021, ainda estão presentes em seu temperamento.

Na ocasião, ele liderou a prova desde a pole position, mas a desobediência à equipe em trocar para pneus de chuva no final da corrida lhe custou a vitória, e ele terminou apenas em P7, permiti a Lewis Hamilton, que apostou nos pneus intermediários antecipadamente, vencer a prova.

Não resta dúvida de que os dois pilotos da McLaren são igualmente talentosos e, surpreendentemente, com potencial para melhorar ainda mais.

“Eu estou feliz com o que o carro tem sido capaz de fazer e acho que a equipe tem feito um ótimo trabalho”, disse Piastri.

Já Norris estava mais uma vez no clima de autoflagelação após a corrida. Ele admitiu frustração com seu desempenho e se culpou pelo resultado, dizendo que estava “fora de sintonia” e que “decepcionou a equipe”, afirmando que está em busca de explicações para o rendimento abaixo do esperado

Comparando o contraste das reações negativas de Norris com a quietude psicológica de Piastri, talvez para um piloto do seu calibre, fosse melhor tentar disfarçar da melhor maneira possível essa variação de humor.

A McLaren está trabalhando em mudanças técnicas para resolver os problemas de seu carro, mas ainda não sabe quando elas chegarão, nem, é claro, quão eficazes elas serão.

No ambiente competitivo da Fórmula 1, o número 2 significa o piloto mais fraco da dupla e é exatamente esse estigma que Lando não quer carregar.

Na análise do ponderado Piastri, a McLaren ainda não tem um piloto favorito. “Desde que tenhamos o melhor carro, vai ser apertado entre Lando e eu”, avaliou, com a ressalva de que “ainda é muito cedo para prognósticos”.

“No momento, temos um ótimo carro, mas acho também que haverá outros candidatos ao título no decorrer da temporada”, acredita.

É o que os fãs também esperam para ver. Todos se empolgam com uma disputa acirrada, porém a F1 fica bem mais interessante e menos monótona com mais equipes lutando por vitórias do que apenas uma.