Max vence no Catar e prepara briga de titãs para decisão do título na final

Por João Luiz da Fonseca*
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Catar, tirando da boca de Lando Norris o sabor doce de conquistar seu primeiro título da F1 e preparando o terreno para uma disputa hercúlea com Piastri em Abu Dhabi, a última etapa da temporada.
Largando em segundo, o britânico colocaria a mão na taça com uma etapa de antecedência, mas foi ultrapassado por Verstappen já na largada e ficou em segundo lugar, atrás do pole position Oscar Piastri, numa corrida disputada com stints de pneus limitados a 25 voltas.
A entrada do safety car logo no início da 7ª volta provou ser o momento decisivo da corrida, com as McLarens líderes optando por não parar nos boxes, ao contrário de Verstappen, que fez seu pit stop estratégico, juntamente com o restante do pelotão, e voltando em terceiro na relargada.
Piastri parou nos boxes na volta 24 e Norris na volta 25, enquanto o tetracampeão retomou a liderança à frente do restante do pelotão, que parou novamente na volta 32.
O australiano da McLaren até chegou a retomar a liderança, mas não conseguiu se distanciar do piloto da Red Bull, parando nos boxes logo no início da volta 42 para retornar 18,1s atrás. Norris fez a segunda parada na volta 44, mas voltou atrás de Carlos Sainz e Kimi Antonelli, na quinta posição.
Nessa altura, a McLaren precisaria de um milagre para conseguir vencer a corrida porque, com a obrigatoriedade de dois pit stops, não havia qualquer possibilidade de parar uma vez menos que o holandês, agora vice-líder do campeonato.
Esse resultado significa que ambos permanecem na disputa pelo título, rumo à final da temporada de Fórmula 1 de 2025 em Abu Dhabi, após o líder do campeonato, Lando Norris, terminar em quarto lugar.
Largada estratégica
A maioria dos pilotos largou de pneus médios, exceto Hulkenberg e Hamilton de macios (numa aposta arriscada), enquanto Albon e Colapinto de compostos duros.
Piastri largou muito bem, assim como Verstappen, que faturou o segundo posto logo de cara, fazendo Norris cair para terceiro. Já Russell largou mal e caiu para sétimo, enquanto que Ocon passou a ser investigado por queima de largada e posteriormente sofreu punição de 5 segundos. E mais tarde tomou bandeira preta e branca por limite de pista.
Na sétima volta, Hulkenberg bateu forte e tocou em Gasly, que teve um pneu furado. Com safety Car na pista, Verstappen foi para os boxes. E Gabriel Bortoleto subiu para P15, com a Sauber elogiando seu trabalho.
Na volta 26, Norris foi para os boxes e Verstappen assumiu a liderança.
Briga incendiada
Com os resultados do GP do Catar, Verstappen e Piastri diminuíram a vantagem de Lando Norris na liderança da classificação do Campeonato de Pilotos. O holandês está com 396 pontos, 12 atrás do britânico. Por sua vez, Piastri é o terceiro colocado no Campeonato Mundial e tem 392 pontos, 16 atrás de Norris, que tem 408.
Com isso, o Mundial de Pilotos será decidido na última corrida do ano, em Abu Dhabi, no próximo fim de semana (5 a 7 de dezembro).
Resultado:
1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Oscar Piastri (McLaren)
3 Carlos Sainz (Williams)
4 Lando Norris (McLaren)
5 Kimi Antonelli (Mercedes)
6 George Russell (Mercedes)
7 Fernando Alonso (Aston Martin)
8 Charles Leclerc (Ferrari)
9 Liam Lawson (Racing Bulls)
10 Yuki Tsunoda (Red Bull)
11 Alex Albon (Williams)
12 Lewis Hamilton (Ferrari)
13 Gabriel Bortoleto (Sauber)
14 Franco Colapinto (Alpine)
15 Esteban Ocon (Haas)
16 Pierre Gasly (Alpine)
Não completaram: Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls), Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)