Max: um vulcão em erupção

Por João Luiz da Fonseca

jluizfonseca@uol.com.br

Max Verstappen venceu o GP de Las Vegas, depois de um erro de Lando Norris na largada. Da pole, ele despencou direto para o terceiro lugar, já que em seguida perdeu também mais uma posição para George Russell.

Ele mesmo definiu sua largada na corrida como “bastante constrangedora”, ainda que tenha ultrapassado o piloto da McLaren na segunda metade da corrida para recuperar terreno e garantir o segundo lugar no pódio, com Piastri fechando em quarto.

Ao fim da prova, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, chegou a afirmar que a vitória era o objetivo, mas que o segundo lugar enfim estaria de bom tamanho.

Porém essa “meia alegria” também durou pouco. Mais de quatro horas após a entrega dos troféus, a FIA decretou a desclassificação das duas McLarens por desgaste além do limite na prancha de proteção do assoalho, o que a deixou abaixo da espessura mínima permitida, que é de 9mm.

Com isso, Russell herdou o segundo lugar e Kimi Antonelli foi promovido ao pódio em terceiro, apesar de ter terminado a corrida com uma penalização de cinco segundos.

Bortoleto bate e recebe punição

Bortoleto, que largou no 18º lugar, passou alguns carros na parte de dentro da pista, mas no acesso à primeira curva o brasileiro foi reto e atingiu o carro de Lance Stroll – que havia largado em 12º. Tanto ele quanto o canadense da Aston Martin se retiraram da disputa. Para o estreante da Sauber, o segundo abandono consecutivo, após outra colisão no GP de São Paulo, teve como consequência extra uma penalização de cinco posições no grid para o Grande Prêmio do Catar do próximo fim de semana.

Pontos preciosos por água abaixo

Embora não tenha chovido durante a corrida em Las Vegas, a dupla desclassificação dos pilotos da McLaren fez com que pontos preciosos que tinham sido conquistados antes da inspeção pelos comissários da FIA fossem por água abaixo, impactando a disputa pelo título de Pilotos.

A classificação no Mundial com base nos resultados originais ficaria da seguinte forma:

Lando Norris, que tinha 390 pontos após o GP de São Paulo, subiria para 408 pontos (18 a mais pela segunda colocação) Oscar Piastri, que chegou a Las Vegas com 366 pontos, iria para 378, com os 12 adicionais pelo quarto lugar. Max Verstappen, que deixou o Brasil com 341 pontos, contabilizou mais 25 pela vitória e foi a 366, sem alteração em seu resultado.

No entanto, após a decisão da FIA, a pontuação deixou o campeonato completamente embolado. Lando Norris voltou aos 390 pontos e Oscar Piastri regrediu também para os 366 pontos.

Com isso, a vantagem de Norris sobre o companheiro de equipe permanece em 24 pontos. Já a diferença sobre Verstappen, que era de 41 pontos, agora diminuiu para apenas 24. E a de Piastri para o holandês despencou de 12 para zero.

Piastri, contudo, leva a vantagem no desempate por ter vencido sete corridas nesta temporada, em comparação com as seis do piloto da Red Bull.

Restam 58 pontos em disputa no ano, dos quais 33 no Catar e 25 em Abu Dhabi.

Norris ainda pode conquistar o Campeonato de Pilotos no próximo domingo se terminar o Grande Prêmio em Losail com uma vantagem de 26 pontos ou mais sobre seus rivais. No entanto, Verstappen agora representa uma ameaça ainda mais fantasmagórica e certamente vai com todo o gás para levar a disputa pelo título até a última etapa da temporada, em Abu Dhabi.

A 23ª rodada no Catar inclui o formato sprint, com largada às 11 horas do sábado, seguida da classificação às 15 horas. A corrida principal no domingo, 30 de novembro, começa às 13 horas.

Resultado final do GP de Las Vegas:

Max Verstappen George Russell Kimi Antonelli Charles Leclerc Carlos Sainz Isack Hadjar Nico Hulkenberg Lewis Hamilton Esteban Ocon Oliver Bearman Fernando Alonso Yuki Tsunoda Pierre Gasly Liam Lawson Franco Colapinto

Desclassificados: Norris, Piastri

Não concluíram: Albon, Bortoleto, Stroll