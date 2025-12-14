Heitor Dall’Agnol é Campeão da Fórmula 4 Brasil e projeta o próximo passo rumo à F1

Por João Luiz da Fonseca*

Piloto gaúcho federado em Brasília, Heitor Dall’Agnol é o novo Campeão da Fórmula 4 Brasil, que teve neste domingo as duas últimas provas da temporada, disputadas no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mas Heitor não precisou esperar as corridas finais para comemorar o título, que veio de forma antecipada na primeira prova da rodada tripla, realizada no último sábado e que teve como vencedor Alceu Feldmann Neto, da Cavaleiro Sports.

Heitor, que defende a TMG Racing (também campeã antecipada por equipes) concluiu a corrida em terceiro lugar, atrás do companheiro de equipe Murilo Rocha, seu principal adversário na luta pelo título e que chegou em segundo.

Bastava uma sexta posição para que ele garantisse a taça, mas o piloto de 16 anos foi para a pista sem se acomodar com a grande vantagem de 61 pontos sobre Murilo e foi para o ataque. A boa performance em asfalto molhado rendeu a ele mais um pódio e o título por antecipação.

Além de sagrar-se Campeão de 2025, Heitor foi também o vencedor do troféu entre os pilotos “rookies”, uma vez que esta é a sua primeira temporada nos monopostos, depois de encerrar em 2024 uma carreira de grande sucesso e títulos importantes no kartismo.

Ao concluir a campanha de estreia de forma surpreendente – com quatro vitórias e 11 pódios, além da liderança isolada desde o início do campeonato – Heitor Dall’Agnol escreve seu nome na Galeria de Campeões da Fórmula 4 Brasil, ao lado de Pedro Clerot (2022), Vinícius Tessaro (2023) e Matheus Comparatto (2024).

Ao final da prova e ainda em êxtase, Heitor demonstrou sentimentos diversos de alegria e ao mesmo tempo incredulidade. “Eu não consigo descrever o que estou sentindo Nesta mesma época, no ano passado, nem tinha certeza se iria correr. Estou muito feliz e muito grato por todo o trabalho que a equipe fez”, disse ele, agradecendo também o apoio dos patrocinadores – Bradesco, Vockan, Farmácias São João, Pizza Creck, Snapdragon e Seco Automóveis.

Novos rumos

Concluindo com sucesso a temporada em sua estreia nos monopostos, o Campeão da F4 Brasil 2025 começa agora a pensar nos próximos passos em busca da realização do sonho de infância, que é chegar à Fórmula 1.

E o novo degrau, ao que tudo indica, será a Eurocup-3, categoria intermediária entre a F4 e a Fórmula 3.

Este ano, nos intervalos entre as etapas da temporada, Heitor participou de testes com Palou Motorsport, equipe espanhola sediada em Barcelona, com a qual deve assinar contrato para 2026.

Seguir carreira na Europa é o objetivo de todo piloto que tem como alvo a categoria máxima do automobilismo. Mas o gaúcho não fecha as portas, caso surjam boas oportunidades para permanecer no Brasil.

“Tudo é válido se contribuir para meu crescimento”, analisa o piloto, que apesar de muito jovem, tem a experiência e maturidade de um veterano.

Afinal, já acumula mais de uma década nas pistas. Heitor começou no kart ainda bem pequenino, aos 4 anos de idade.

No entanto, devido aos regulamentos das competições, que só permitiam a inscrição federada a partir dos 6 anos, Heitor passou os primeiros tres anos correndo de forma não oficial.

Aos 6 anos, mudou-se com os tios para São Paulo, passando a morar em um caminhão adaptado e que ficava estacionado perto de Interlagos e da meca do kartismo.

Aos 7 anos começou a correr profissionalmente, logo se acostumando a subir nos pódios. erguer troféus e conquistar títulos, entre os quais o de Bicampeão Brasileiro de kart e top-3 do Mundial de 2024, na Inglaterra,

Apadrinhado por Felipe Massa, e empresariado por Edison Cortez, ele segue com entusiasmo e determinação rumo ao objetivo maior, e já se firma como uma das grandes promessas do automobilismo internacional.