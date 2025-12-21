Fórmula 1 2026 já está na pista

Embora a poeira da Fórmula 1 2025 tenha acabado de baixar, com o fim de uma das temporadas mais emocionantes da história, todas as expectativas já se voltam para 2026, que trará uma maiores reformulações que a categoria já viu.
Com tudo novo, os fãs não veem a hora do campeonato começar e, até a etapa inaugural, em março, qualquer pista, qualquer detalhe mostrado, há é suficiente para atrair a atenção e a curiosidade geral.
Neste sentido, A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou no fim de semana novas imagens do carro para 2026. Em uma simulação virtual, o modelo percorre uma volta completa pelas ruas de Monte Carlo.
Apesar de nada grandiosa, a demonstração serviu para ilustrar as mudanças radicais que entrarão em vigor no novo regulamento técnico, e algumas das diferenças importantes em relação ao carro de 2025.
O monoposto é mais estreito e com mudanças significativas na aerodinâmica traseira, como a retirada da ‘beam wing’, pequena asa que auxiliava a estrutura principal e que foi banida pelo novo regulamento. A asa traseira, agora mais simples, reflete a tentativa da FIA de reduzir a dependência aerodinâmica e tornar os carros mais ágeis.
O vídeo mostra também o funcionamento das novas asas móveis, que substituirão o atual DRS para reduzir o arrasto.
Mas em termos de comportamento dinâmico, a simulação chamou atenção pela quantidade de oscilações do carro nas curvas, embora a federação tenha ressaltado que o comportamento real pode diferir da versão virtual.
Pilotos definem números
A FIA também divulgou a lista oficial de nomes e números dos pilotos, bem como os nomes oficiais das equipes (com a Sauber adotando na nova era a denominação Audi Revolut), seus chassis e unidades de potência, além das empresas registradas por trás delas.
Há três mudanças nos números dos pilotos em comparação com 2025: Desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2015, Max Verstappen utilizou o número 33 até ao final de 2021, ano em que se sagrou campeão mundial pela primeira vez. Entre 2022 e 2025 o holandês utilizou no seu carro o número 1, habitualmente atribuído ao piloto campeão em título.
Dessa forma, ele agora pertence a Lando Norris, que resolveu ficar com o número 1 na qualidade de novo campeão. E para completar , o estreante pela Racing Bulls, Arvid Lindblad, garantiu o número 41. Veja todas as numerações para a nova temporada:
81 – Oscar Piastri
1 – Lando Norris
63 – George Russell
12 – Andrea Kimi Antonelli
3 – Max Verstappen
6 – Isack Hadjar
16 – Charles Leclerc
44 – Lewis Hamilton
23 – Alexander Albon
55 – Carlos Sainz
41 – Arvid Lindblad
30 – Liam Lawson
18 – Lance Stroll
14 – Fernando Alonso
31 – Esteban Ocon
87 – Oliver Bearman
27 – Nico Hülkenberg
5 – Gabriel Bortoleto
10 – Pierre Gasly
43 – Franco Colapinto
11 – Sergio Perez
77- Valtteri Bottas
Unidades de potência
Os motores de F1 para 2026 serão V6 turbo com foco em sustentabilidade, com quase o dobro de potência elétrica (50/50 combustão/elétrica), e novas parcerias. Saiba qual motor será usado por cada uma das equipes:
McLaren – Mercedes
Mercedes – Mercedes
Red Bull Racing – Red Bull Ford
Ferrari – Ferrari
Williams – Mercedes
Racing Bulls – Red Bull Ford
Aston Martin – Honda
Haas – Ferrari
Audi – Audi
Alpine – Mercedes
Cadillac – Ferrari
Datas de lançamento
Em 2025, a F1 optou por um mega evento, o “F1 75”, realizado na O2 Arena, em Londres. Em 2026, os eventos solos voltam a acontecer e os primeiros lançamentos já têm datas confirmadas:
Red Bull + Racing Bulls – 15 de janeiro (apenas pintura)
Audi – 20 de janeiro (apenas pintura personalizada)
Alpine – 23 de janeiro (apenas pintura personalizada)
Haas – 23 de janeiro (apenas pintura)
Ferrari – 23 de janeiro (enquanto outras marcas se limitam a divulgar versões com pintura, a Ferrari planeja um evento de apresentação oficial para seu carro de 2026)
Cadillac – 8 de fevereiro (somente pintura personalizada)
Aston Martin – 9 de fevereiro (a empresa vai revelar o AMR26, seu primeiro carro de Fórmula 1 projetado por Adrian Newey e equipado com motor Honda).
Testes de Pré-temporada
Os primeiros testes de pré-temporada para os carros de 2026 ocorrerão em duas sessões:
26 a 30 de janeiro, no Circuito de Barcelona-Catalunha (privado, sem transmissão pública) e de 11 a 13 de fevereiro e 18 a 20 de fevereiro no Circuito Internacional do Bahrein (aberto ao público e mídia).