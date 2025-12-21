Fórmula 1 2026 já está na pista

Embora a poeira da Fórmula 1 2025 tenha acabado de baixar, com o fim de uma das temporadas mais emocionantes da história, todas as expectativas já se voltam para 2026, que trará uma maiores reformulações que a categoria já viu.

Com tudo novo, os fãs não veem a hora do campeonato começar e, até a etapa inaugural, em março, qualquer pista, qualquer detalhe mostrado, há é suficiente para atrair a atenção e a curiosidade geral.

Neste sentido, A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou no fim de semana novas imagens do carro para 2026. Em uma simulação virtual, o modelo percorre uma volta completa pelas ruas de Monte Carlo.

Apesar de nada grandiosa, a demonstração serviu para ilustrar as mudanças radicais que entrarão em vigor no novo regulamento técnico, e algumas das diferenças importantes em relação ao carro de 2025.

O monoposto é mais estreito e com mudanças significativas na aerodinâmica traseira, como a retirada da ‘beam wing’, pequena asa que auxiliava a estrutura principal e que foi banida pelo novo regulamento. A asa traseira, agora mais simples, reflete a tentativa da FIA de reduzir a dependência aerodinâmica e tornar os carros mais ágeis.

O vídeo mostra também o funcionamento das novas asas móveis, que substituirão o atual DRS para reduzir o arrasto.

Mas em termos de comportamento dinâmico, a simulação chamou atenção pela quantidade de oscilações do carro nas curvas, embora a federação tenha ressaltado que o comportamento real pode diferir da versão virtual.

Pilotos definem números

A FIA também divulgou a lista oficial de nomes e números dos pilotos, bem como os nomes oficiais das equipes (com a Sauber adotando na nova era a denominação Audi Revolut), seus chassis e unidades de potência, além das empresas registradas por trás delas.

Há três mudanças nos números dos pilotos em comparação com 2025: Desde a sua estreia na Fórmula 1, em 2015, Max Verstappen utilizou o número 33 até ao final de 2021, ano em que se sagrou campeão mundial pela primeira vez. Entre 2022 e 2025 o holandês utilizou no seu carro o número 1, habitualmente atribuído ao piloto campeão em título.

Dessa forma, ele agora pertence a Lando Norris, que resolveu ficar com o número 1 na qualidade de novo campeão. E para completar , o estreante pela Racing Bulls, Arvid Lindblad, garantiu o número 41. Veja todas as numerações para a nova temporada:

81 – Oscar Piastri

1 – Lando Norris

63 – George Russell

12 – Andrea Kimi Antonelli

3 – Max Verstappen

6 – Isack Hadjar

16 – Charles Leclerc

44 – Lewis Hamilton

23 – Alexander Albon

55 – Carlos Sainz

41 – Arvid Lindblad

30 – Liam Lawson

18 – Lance Stroll

14 – Fernando Alonso

31 – Esteban Ocon

87 – Oliver Bearman

27 – Nico Hülkenberg

5 – Gabriel Bortoleto

10 – Pierre Gasly

43 – Franco Colapinto

11 – Sergio Perez

77- Valtteri Bottas

Unidades de potência

Os motores de F1 para 2026 serão V6 turbo com foco em sustentabilidade, com quase o dobro de potência elétrica (50/50 combustão/elétrica), e novas parcerias. Saiba qual motor será usado por cada uma das equipes:

McLaren – Mercedes

Mercedes – Mercedes

Red Bull Racing – Red Bull Ford

Ferrari – Ferrari

Williams – Mercedes

Racing Bulls – Red Bull Ford

Aston Martin – Honda

Haas – Ferrari

Audi – Audi

Alpine – Mercedes

Cadillac – Ferrari

Datas de lançamento

Em 2025, a F1 optou por um mega evento, o “F1 75”, realizado na O2 Arena, em Londres. Em 2026, os eventos solos voltam a acontecer e os primeiros lançamentos já têm datas confirmadas:

Red Bull + Racing Bulls – 15 de janeiro (apenas pintura)

Audi – 20 de janeiro (apenas pintura personalizada)

Alpine – 23 de janeiro (apenas pintura personalizada)

Haas – 23 de janeiro (apenas pintura)

Ferrari – 23 de janeiro (enquanto outras marcas se limitam a divulgar versões com pintura, a Ferrari planeja um evento de apresentação oficial para seu carro de 2026)

Cadillac – 8 de fevereiro (somente pintura personalizada)

Aston Martin – 9 de fevereiro (a empresa vai revelar o AMR26, seu primeiro carro de Fórmula 1 projetado por Adrian Newey e equipado com motor Honda).

Testes de Pré-temporada

Os primeiros testes de pré-temporada para os carros de 2026 ocorrerão em duas sessões:

26 a 30 de janeiro, no Circuito de Barcelona-Catalunha (privado, sem transmissão pública) e de 11 a 13 de fevereiro e 18 a 20 de fevereiro no Circuito Internacional do Bahrein (aberto ao público e mídia).