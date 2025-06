AENA apresenta ao ministro Silvio Costa Filho investimentos de R$ 4,5 bilhões no Brasil

A empresa espanhola AENA apresentou hoje ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, investimentos de R$ 4,5 bilhões em 11 aeroportos que administra no Brasil. Os aportes, para o período de três anos, serão aplicados em maior volume nos aeroportos de Congonhas (SP) e de Recife (PE), que possuem maior infraestrutura e movimentação de passageiros e cargas.

No encontro, o ministro ressaltou que a AENA tem sido uma grande parceira e tem apresentado uma excelente qualidade no atendimento nos aeroportos pelo País. “Nós queremos cada vez mais ampliar essa parceria entre a AENA e o Brasil. Esse pacote de investimentos anunciados agora é fundamental para melhorar a infraestrutura dos aeroportos brasileiros, não só dando mais qualidade e conforto ao passageiro, mas sobretudo fortalecendo o crescimento da economia e estimulando a geração de mais empregos para a população brasileira”, afirmou o ministro.

Silvio Costa Filho recebeu, em Brasília, o vice-presidente global da AENA, Javier Marín San Andrés, e o presidente da AENA No Brasil, Santiago Yus. Segundo San Andrés, os recursos serão para modernização e melhoria da qualidade dos aeroportos. No caso específico de Congonhas, os investimentos serão aplicados também na ampliação de capacidade. “Já estamos fazendo mudanças para melhorar a operação, pontualidade e a percepção dos passageiros”, explicou o vice-presidente.

Na avaliação dele, os investimentos resultam em desenvolvimento econômico para o País e para as regiões onde os aeroportos estão instalados. “Temos muita confiança na economia e no crescimento do transporte aéreo no Brasil”, acrescentou.

“A AENA está comprometida com o desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Brasil, tanto nas grandes infraestruturas quanto nas atividades regionais”, complementou Santiago Yus. Ele mencionou o programa AmpliAr, como um projeto importante e que está sendo acompanhado pela empresa. Nesta terça-feira, o MPor lançou uma portaria oficializando o programa.

No encontro, o ministro mencionou o potencial brasileiro de atrair novas empresas espanholas para investir no Brasil. Ele citou ainda as novas rotas criadas entre os dois países, como o voo da Azul, que começou a operar neste mês ligando Recife a Madri, e a previsão da Ibéria também para este ano, partindo de Fortaleza e Recife para Madri.