A vitória certa de Piastri

Por João Luiz da Fonseca

Domingo de corrida na Espanha. Com a McLaren tendo dominado todas as atividades preliminares e Oscar Piastri largando da pole-position, o resultado da corrida no tradicional Circuito de Barcelona-Catalunha parecia não trazer grandes novidades, a não ser a nova regra sobre as asas dianteiras, com a expectativa de um maior equilíbrio entre as equipes, e o curioso grid com 19 dos 20 carros inscritos.

E, claro, a decepção dos brasileiros em não poder torcer pela estreia de Felipe Drugovich na categoria, em substituição a Lance Stroll, que ficou de fora por problema na mão direita, devido a uma lesão anterior, em 2023.

De fato, a última corrida do fim de semana triplo da F1 deu o óbvio: Piastri na cabeça, com a sétima vitória e de quebra liderando a 52ª dobradinha da McLaren, com Norris em segundo lugar. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

Russell e Verstappen terminaram em quarto e quinto, respectivamente. No entanto, uma penalidade imposta a Verstappen o fez cair para o 10º lugar, promovendo Nico Hulkenberg para a quinta posição após um stint final sensacional.

Lewis Hamilton se classificou em sexto, cruzando a linha à frente de Isack Hadjar, Pierre Gasly e Fernando Alonso, que em nono lugar marcou seus primeiros pontos do ano.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, terminou em 12º. Alex Albon e Kimi Antonelli não completaram a prova.

“Foi um fim de semana muito bom; a equipe me deu um carro perfeito e devo muito a ela por isso”, destacou o líder da temporada após a corrida, que agora tem 10 pontos de vantagem sobre Norris, segundo colocado no mundial de pilotos (186 x 176)

Com o time de Woking voando, a equipe também lidera com folga entre os Construtores, somando 362 pontos, mais que o dobro da segunda colocada, a Ferrari, com 165.

Ou seja, nem mesmo a introdução da nova regra das asas dianteiras conseguiu mudar o desempenho da McLaren, que claramente possui um conjunto muito equilibrado, e não apenas uma vantagem técnica nas asas dianteiras (que o time teve oito provas para se adaptar).

A F1 retorna daqui a duas semanas em 15 de junho com o GP do Canadá, válido como a décima etapa do campeonato. Como o retorno de Lance Stroll à pista ainda é uma incógnita, há uma grande chance de Felipe Drugovich ocupar o cockpit do carro #18 no Circuito Gilles Villeneuve.

Penalidade

Max Verstappen foi penalizado por dois incidentes separados com George Russell. O holandês e o piloto da Mercedes se encontraram pela primeira vez na relargada do safety car, com Verstappen saindo da pista e ganhando vantagem após contato na curva 1.

Isso foi antes de uma colisão aparentemente mais grave uma volta depois na curva 5. Pelo primeiro incidente ele recebeu uma penalidade de 10 segundos, o que o fez cair da quinta para a décima posição na bandeira quadriculada.

Atualmente com oito pontos de penalidade, Verstappen pode ser banido da corrida se chegar a 12 pontos de penalidade em sua superlicença da FIA.

Veja a classificação do GP de Espanha

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Nico Hulkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas)

Não completaram:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Alex Albon (Williams)

Não participou:

Lance Stroll (Aston Martin)

MUNDIAL DE PILOTOS:

1) Oscar Piastri, 186

2) Lando Norris, 176

3) Max Verstappen, 137

4) George Russell, 111

5) Charles Leclerc, 94

6) Lewis Hamilton, 71

7) Kimi Antonelli, 48

8) Alexander Albon, 42

9) Isack Hadjar, 21

10) Esteban Ocon, 20

11) Nico Hülkenberg, 16

12) Lance Stroll, 14

13) Carlos Sainz, 12

14) Pierre Gasly, 11

15) Yuki Tsunoda, 10

16) Oliver Bearman, 6

17) Liam Lawson, 4

18) Fernando Alonso, 2

19) Gabriel Bortoleto, 0

20) Jack Doohan, 0

21) Franco Colapinto, 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES:

1) McLaren/Mercedes, 362

2) Ferrari, 165

3) Mercedes, 159

4) Red Bull/Honda RBPT, 144

5) Williams/Mercedes, 54

6) Racing Bulls/Honda RBPT, 28

7) Haas/Ferrari, 26

8) Sauber/Ferrari, 16

9) Aston Martin/Mercedes, 16

10) Alpine/Renault, 11