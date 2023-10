Um espaço que vale o tempo e o paladar

Não é imitação e também não é inspirado na culinária portuguesa. Ele é autêntico e original de Portugal. Esse é o Taberna Lusitana.

Não é imitação e também não é inspirado na culinária portuguesa. Ele é autêntico e original de Portugal. Esse é o restaurante Taberna Lusitana (foto), localizado na 412 Sul, que funciona todos os dias, das 11h30 às 23h30. Sob o comando do empresário Tiago Reis, português de nascença, a casa traz um charme incomparável com suas comidas e atendimento. Com receitas de familiares portugueses e outras típicas da região, o empresário embarcou nessa aventura ao lado da sua esposa brasileira, Angélica Campos. A ideia da Taberna Lusitana veio logo após a volta do casal ao Brasil. Atualmente, a casa tem servido um cardápio com várias receitas da família e algumas invenções, como, por exemplo, a sobremesa Arroz Doce: uma receita tradicional da família Reis com arroz especial salpicado com canela.

…que vale o tempo (e o paladar!)

Além das receitas que atravessaram gerações, oceanos e criações da família Reis, Tiago tem trabalhado com ideias incríveis e deliciosas. Atualmente, aos visitantes do jantar, a Taberna Lusitana ganhou um novo charme: a casa criou um menu harmonizado (foto) com rótulos de diferentes regiões: Alentejo, Dão e Douro. O cliente pode escolher uma delas e desfrutar de uma sequência de três rótulos especiais alinhados à entrada, prato principal e sobremesa selecionadas a dedo. Nas opções de entrada do menu, estão grandes clássicos: Bolinho de Bacalhau; Pica-pau; Mini-bifana; Punheta de Bacalhau; Atum Curado e Tábua de frios. Os pratos principais também são um espetáculo. Bacalhau à Brás; Risoto de Bacalhau; Bacalhau ao Forno; Bacalhau à Taberna; Cabrito ou o Bife à Cervejeira são opções. E por fim, na sobremesa, o restaurante sugere algumas opções maravilhosas como Brisas do Liz; Mousse de Chocolate; Baba de Camelo ou o autêntico Pastel de Nata da casa.

De volta às origens da pizza

Depois das massas artesanais, o Nonno Cantinetta, localizado na Praça de Alimentação do Brasília Shopping, trouxe uma novidade para quem é apaixonado por pizzas. Sexta, sábado e domingo, no período da noite, o restaurante serve suas deliciosas Pizzetas: pizza tradicional italiana feita com fermentação natural. São vários sabores com combinações maravilhosas. Dentre elas, a Pizzetta di Gorgonzola, feita com massa italiana com creme de queijo gorgonzola, presunto de parma, rúcula e figo cristalizado (foto). Em geral, as pizzetas servem duas pessoas e têm preços entre R$ 59 e R$ 68.

Um novo formato de rodízio

O Complexo Brasil 21 acaba de ficar ainda mais recheado. O restaurante Lucca, localizado no bloco F, 1º andar, reserva um rodízio diferenciado, com galeto, Steak e Tilápia à milanesa (foto). Por R$ 89, você experimenta essas proteínas deliciosas acompanhadas por mais de 10 guarnições, entre elas, arroz biro-biro, farofa de ovos, feijão preto, maionese de batatas e espaguete pomodoro. A casa funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h.

O fim de ano já dá sinais

2024 já está mostrando as caras. Um dos sinais disso é o preparo de algumas casas para a virada de ano. Em Brasília, enquanto algumas entram em planejamento, outras já estão como menu fechado. O Fogo de Chão, localizado no Setor Hoteleiro Sul, é uma delas. Tanto para as ceias de Natal e Reveillon (foto), a casa especializada em cortes especiais já tem um menu definido. Em ambas as ocasiões, além do tradicional rodízio, com opções de cortes clássicos e nobres a exemplo de Picanha, Costeleta de Cordeiro e Costela Premium, será disponibilizada uma vasta mesa de saladas que inclui Salada de Tender com Abacaxi, Salada Agridoce de Maçã com Nozes, Salada de Salsão com Arroz Negro, Queijo Brie com Geleia de Damasco, Surubim Defumado, dentre outras. Como acompanhamentos serão servidas guarnições selecionadas para as comemorações como: Farofa Agridoce, Cebola à Milanesa e Banana e Polenta fritas. Também irão integrar os menus especiais alguns pratos típicos como Chester para o Natal e saboroso Leitão à Pururuca para o Réveillon além de Arroz à Grega e Lentilha. Para desfrutar do menu, o valor é de R$290 por pessoa. Para quem quer levar seu rótulo, a taxa de rolha é de R$86.

