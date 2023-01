Restaurante italiano faz sucesso entre os brasilienses

Chef do Doc Cucina está trazendo toda a tradição italiana para a Asa Sul com suas criações

Da Itália…

Na comercial da 407 Sul, um novo restaurante tem feito muito sucesso entre os brasilienses. É a nova criação do famoso chef italiano Salvatore Loi (foto), o Doc Cucina. Ex-Fasano e presente nos cenários gastronômicos e operacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Punta Del Leste, o chef está trazendo toda a tradição italiana para a Asa Sul com suas criações divinas no Doc Cucina.

Foto: Divulgação

…para o coração do Brasil

Entre os destaques, o gnocchetti de batatas e tomates e manjericão, acompanhado por um Salmão Dourado para quem é fã de pescado (foto). Mas se você quer provar uma criação famosa do chef, recomendamos a Lasanhetta, uma lasanha com ragu de vitello e truffas pretas que tem sido um dos maiores destaques do Doc.

Foto: Divulgação

Mais pasta, por favor!

Se ainda quer massas, a unidade Que Pasta?! do Venâncio Shopping finalmente inaugurou! Quem assume a cozinha do espaço é o chef Matheus Grilo. “O Matheus é um dos chefs dessa nova safra, jovem, criativo e curioso, fora sua vasta experiência que já possui com passagens pelo Greta, Papa Cucina e Aroma, então será um trabalho muito legal, gradativo e repleto de surpresas”, declara Ana Clara, proprietária. Entre as criações do prodígio, Agnolotti di Zucca (foto) é um dos destaques. Mas Matheus também criou muita coisa bacana, como a Polenta cremosa gratinada com gorgonzola e cogumelos frescos (R$ 42); Melanzane: berinjela com molho de tomate e mussarela de búfala gratinada (R$ 42); e o Agnolotti di zucca recheado com abóbora Cabotiá, fonduta de parmesão e vinho tinto (R$ 59).

Foto: Divulgação

Mais de uma década de sucesso

Um dos restaurantes mais renomados de Brasília, sob o comando do chef Marco Espinoza, o Taypá, está completando 12 anos de funcionamento. Para isso, o chef montou um menu de seis etapas (incluindo sobremesa), que honra essa década de sucesso. O valor por pessoa é de R$ 220. Destaque para o Robalo Confitado (foto) que acompanha um molho cremoso de anchovas e shitake com batata cremosa e limão.

Foto: Vualá Design/Divulgação

Em dobro é ainda melhor

Nem massas, nem peixes e nem comida conceitual? Está procurando hambúrguer? Amanhã, uma das melhores hamburguerias de smash da cidade, a Foster Burger, está com uma promoção incrível: na compra de um Foster’s Chicken (foto) (smash burger com blend de frango queijo, muçarela, alface americana e molho caesar), você ganha outro! A promoção é válida apenas para pedidos feitos no balcão.

Foto: Divulgação