Shows gratuitos em Planaltina, Brazlândia e Santa Maria marcam aniversário de Brasília

Além das atividades e shows na Esplanada dos Ministérios, as cidades de Planaltina, Brazlândia e Santa Maria também contarão com grandes apresentações e atrações variadas no aniversário de Brasília. A programação faz parte da festa BSB6.4 e será realizada no dia 21, domingo.

As comemorações nas cidades começam a partir das 10h, são voltadas para toda a família e têm entrada gratuita para o público, com faixa etária livre. O esquema de segurança será reforçado em todas as localidades. Menores deverão estar acompanhados dos responsáveis.

A criançada das cidades terá à disposição brinquedotecas, com kits de brinquedos, oficinas de pintura de rosto, apresentações e brincadeiras com os super-heróis.

Planaltina

Em Planaltina, a festa será realizada no estacionamento do Espaço Multifunções. A cidade vai receber shows de artistas locais, entre eles Alisson e Ariel, Eduardo e Márcio, Cida Avelar, Daniel Beira Rio, Amanda Amaral e a dupla Heverton e Heverson. A grande atração nacional será a histórica dupla goiana de sertanejo Di Paullo e Paulino.

Brazlândia

Já em Brazlândia, a festa vai rolar na Praça do Laço. Haverá shows de DJs, FreeStyle, Bad Boy FreeStile e cantores, como Roni e Ricardo. O grande momento da noite ficará por conta da cantora Allana Macedo. Em um show épico em sua carreira, ela destilará grandes sucessos do sertanejo, incluindo o hit da artista Te Superei.

Santa Maria

Com uma programação diversificada e também voltada para toda a família, Santa Maria recebe os shows de vários artistas locais e da reconhecida dupla Pedro Paulo Matheus. A dupla se conheceu em Brasília e se juntaram depois que seus antigos parceiros, de duplas anteriores, pararam de cantar. Eles já gravaram dez CDs e dois DVDs. A programação será no Quadradão Cultural.

Confira abaixo a programação completa de atividades nas RAs em comemoração aos 64 anos de Brasília.

Planaltina

10h – Abertura

10h – Abertura da brinquedoteca

10h – DJ

11h – Aulão de dança

12h – DJ

13h – Alisson e Ariel

14h – Eduardo e Márcio

15h – Cida Avelar

16h – Daniel Beira Rio

17h – Amanda Amaral

18h30 – Heverton e Heverson

20h – Di Paullo e Paulino, grupo nacional

Brazlândia

10h – Abertura

10h – Abertura da brinquedoteca

10h – DJ

11h – FreeStyle (Ivan)

12h – DJ

13h – Artista local

14h– Bad Boy FreeStile

15h – Artista local

16h– Roni e Ricardo

18h30 – Artista local palco

20h – Allana Macedo, artista nacional

Santa Maria

10h – Abertura

10h às 16h – Abertura da brinquedoteca

10h – DJ

11h – Aulão de dança

12h – DJ

13h– Artista local

14h – Oficinas de Dança Flash Back (Robson)

15h – Artista local

16h – Artista local

18h30 – Banda imagem

20h – Pedro Paulo e Matheus, artista regional de Brasília

Com informações da Agência Brasília