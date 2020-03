Quatro ideias para um mesmo plano

Brasileiro fruto do solo francês Filho de um engenheiro naval a serviço na Europa, Lúcio Costa veio ao mundo no dia 27 de fevereiro de 1902, em Toulon, na França. Registrado quatro meses depois, quando a família retornou ao Brasil, deixou o país novamente em 1910 rumo à Inglaterra — novamente no encalço do pai —, e só pisaria em solo brasileiro novamente em 1916, um ano antes de entrar na Escola Nacional de Belas Artes. De lá, saiu formado arquiteto em 1923. Ainda novo, no auge dos 25 anos, Via no estilo neocolonial “lamentável mistura de arquitetura religiosa e civil de pormenores de épocas e técnicas distintas”. Na década de 1930, assumiu o comando da instituição que lhe graduou e teve como um de seus alunos um parceiro para a vida: Oscar Niemeyer. Coube a Lúcio Costa convencer o então chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, da necessidade de importar o talento de Le Corbusier — já citado neste especial. Desta época, conta Lúcio que Le Corbusier “deixou, de quebra, sem querer, uma dádiva: foi durante esse curto, mas assíduo convívio de quatro semanas que o gênio incubado de Oscar Niemeyer aflorou”. Brasília, então, agradece. O arquiteto, na verdade, procurou trabalho no escritório do urbanista pouco depois de formado. Quando do recebimento de uma carta de intenções, Lúcio tentou dissuadí-lo, afirmando não ter projetos suficientes para acrescer à equipe que comandava. Vencido o concurso em 16 de março — publicada a vitória no Diário Oficial do dia 25 —, Lúcio e Oscar repetiriam a dobradinha para mais uma obra pública de interesse nacional. Desta vez, porém, construiriam uma cidade, a ponte para o futuro da nação. Pela empreitada mudancista, ficariam eternizados na história brasileira como as mãos que deram forma a um cerrado inóspito, visto há mais de um século como ideal para abrigar o centro dos poderes nacionais.