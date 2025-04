Performance “De férias com o fim” propõe reflexão sobre clima e tecnologia

A crise climática e os futuros possíveis diante da relação entre tecnologia e meio ambiente são os temas centrais de De férias com o fim, espetáculo de teatro performativo que estreia nesta quinta-feira (1º) e segue em cartaz até domingo (4), no Ateliê Eco Arte Balaio do Cerrado. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 14 anos.

A montagem é fruto da Residência Artística EKO, realizada ao longo de abril com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e apoio de instituições como SESI Lab, ICMBio, Extra Classe Turismo, Centro de Invenção Cultural e da pesquisa Yncruza. Durante a residência, artistas e pesquisadores participaram de encontros imersivos em diferentes territórios de Brasília, refletindo sobre inovação tecnológica e responsabilidade ambiental.

Criado a partir desse processo coletivo de formação e intercâmbio, o espetáculo convida o público a imaginar novas formas de existência e resistência em um mundo em colapso ecológico, por meio de uma experiência sensorial e provocativa.

O elenco reúne artistas selecionados por chamada pública e nomes convidados: Gabriela Rabêlo (Briu), Nathália Azoubel, TASSI – Tassiana Rodrigues, Larissa Souza, Íris Marwell, Cainan Rodrigues, Catu, Coletivo Kilombra, Erica Rodrigues, Oli, Maria Vitória Carballar, Gaspar e Kosha.

“A peça nasce de um processo baseado em formação, intercâmbio e criação coletiva. A residência percorreu diversos territórios de Brasília, articulando arte e ativismo ambiental em prol de um futuro climático mais consciente no Distrito Federal”, afirma Gabriela Rabêlo, idealizadora e produtora do projeto.

Além do espetáculo, o projeto também se estende ao ambiente digital com a criação de Eko, uma inteligência artificial performativa inspirada em uma vidente, que propõe a imaginação de futuros possíveis a partir de perguntas individuais. A plataforma pode ser acessada gratuitamente em eko-ai.streamlit.app.

Outro desdobramento da residência é Novo Rio, jogo em desenvolvimento por Clayton Borges e Kosha, que convida o público, de maneira lúdica, a se engajar com temas como reflorestamento e urgência climática.

SERVIÇO:

DE FÉRIAS COM O FIM

Data: 1 a 4 de maio (quinta a domingo)

Local: Ateliê Eco-Arte Balaio do Cerrado – SHIP – Asa Sul, próximo ao zoológico, em frente a hípica hall.

Horários:

01/05 (quinta-feira), às 19h

02/05 (sexra-feira), às 19h

03/05 (sábado), às 18h30 e 20h30

04/05 (domingo), às 18h40

ENTRADA GRATUITA

C.I. 14 anos

Para consultar a EKO: https://eko-ai.streamlit.app

Redes sociais: @eko_residencia