Milhem Cortaz estreia monólogo “Diário de um Louco” em Brasília

Neste fim de semana, o ator Milhem Cortaz retorna aos palcos após 12 anos longe do teatro e apresenta em Brasília seu primeiro monólogo chamado “Diário de um Louco”. Com direção de Bruce Gomlevsky, a montagem será encenada no Teatro UNIP, trazendo ao palco uma adaptação do conto escrito por Nikolai Gogol em 1835.

Indicado ao Prêmio Shell e vencedor do FITA nas categorias de Melhor Cenário e Melhor Música, o espetáculo mergulha nos delírios de um funcionário público apaixonado pela filha do chefe, que progressivamente perde a conexão com a realidade. A partir da estrutura de um diário íntimo, o texto original ganha nova vida ao explorar a saúde mental sob uma perspectiva atual e sensível.

“O espetáculo é tão corporal, tão verdadeiro, tão intenso, que eu acho que a experiência só vai mexer com você se for pelo corpo. A emoção está muito ligada à fisicalidade. Quero que as pessoas saiam da peça com uma sensação diferente — no corpo mesmo, sabe? Um andar, uma respiração, um jeito de se comportar”, compartilha Milhem Cortaz.

Milhem Cortaz em Diário de um Louco. – Foto: Priscila Prade

A direção é do premiado Bruce Gomlevsky, com quem Milhem já trabalhou na montagem de “A Volta ao Lar”, de Harold Pinter, há mais de uma década. Segundo o ator, a exigência do diretor foi essencial para a entrega cênica: “O Bruce é muito meticuloso. Gosta da repetição, dos mínimos detalhes, da filigrana. Tudo que está em cena tem uma função, nada sobra. E nada em mim podia ficar parado. Foi um grande desafio e também um grande prazer voltar assim.”

Além da entrega física, o monólogo exigiu uma imersão emocional profunda. “Falar de saúde mental hoje exige muita delicadeza. A peça fala de amor, do amor não correspondido, que te faz perceber a ausência do amor-próprio. É sobre aceitação. Uma epopeia emocional”, afirma Milhem.

A encenação busca subverter objetos cênicos e explorar o surrealismo como reflexo da degradação psicológica do personagem. “Tudo em cena é essencial. Cada gesto, cada elemento, cada movimento foi pensado para virar ação”, explica o ator.

O público tem respondido com intensidade. “Tem sido surpreendente. Casas lotadas, pessoas muito emocionadas, independente do nível social. O espetáculo chega. E o momento mais especial é perceber que a plateia está cheia para ver um ator só em cena. Isso é poderoso”, completa.

A montagem aposta na atualidade do tema e na força do trabalho solo. Além disso, a peça recebeu elogios de críticos especializados, como Rodrigo Fonseca, que definiu o trabalho como “um dos maiores da interpretação brasileira em 2023”.

Serviço:

Espetáculo Diário de um Louco

Local: Teatro UNIP – SGAS Quadra 913 Conj. B – SHCS, Brasília/DF

Datas: 7 e 8 de junho

Horários:

– Sábado: 18h e 20h

– Domingo: 17h e 19h30

Ingressos disponíveis pela Sympla: bileto.sympla.com.br/event/105136