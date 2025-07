Jesuíta Barbosa volta ao teatro em peça inspirada na obra de Sidarta Ribeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Há uma coincidência nas trajetórias de Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa -os dois escolheram o teatro como principal forma de expressão artística, mas conquistaram grande sucesso em outras frentes. Ney como um dos intérpretes mais aplaudidos da música brasileira e Jesuíta com personagens emblemáticos no cinema e na TV.



O ator, elogiado pela interpretação do cantor no filme “Homem com H”, faz uma correção de rota ao estrelar a peça “Sonho Elétrico”, da Companhia Brasileira de Teatro, liderada pelo dramaturgo e diretor Marcio Abreu.



“De certa forma, é um retorno. Não quero mais ficar muito tempo longe”, afirma, sobre a peça que protagoniza após seis anos afastado dos palcos. “Eu mudei para São Paulo para fazer teatro”, lembra o ator pernambucano sobre a decisão tomada há quase uma década.



A última experiência nas artes cênicas havia sido em “Lazarus” (2019), musical escrito por David Bowie e Enda Walsh e dirigido por Felipe Hirsch. Na TV e no cinema, por outro lado, Jesuíta construiu personagens marcantes antes de viver Ney Matogrosso, entre eles o Jove da novela “Pantanal”, e Ramirinho/Shakira do Sertão na série “Onde Nascem os Fortes”.



Admirador da Companhia Brasileira de Teatro, ele manifestou o desejo de trabalhar com Abreu após assistir a “Ao Vivo: Dentro da Cabeça de Alguém” (2024), peça baseada em uma experiência metafísica de Renata Sorrah.



“Sonho Elétrico” é um espetáculo criado em diálogo com a obra de Sidarta Ribeiro, com foco principal no livro “Sonho Manifesto: Dez Exercícios Urgentes de Otimismo Apocalíptico”, em que o neurocientista denuncia a crise ambiental e social e, ao mesmo tempo, celebra a oportunidade de expandir a consciência planetária.



No espetáculo, uma continuação de “Ao Vivo”, Jesuíta é um músico que faz parte de uma banda e é atingido por um raio. Em coma, fica no limiar entre a vida e a morte e explora sonhos e memórias. Divide o palco com os atores Jéssyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio.



A peça é um desdobramento de outros trabalhos da companhia em parceria com Sidarta, como a plataforma Voo Livre, criada em 2023 para reunir artistas e pensadores como forma de reação às consequências da pandemia e dos ataques do governo Bolsonaro às artes e à ciência.



Idealizada por Abreu e pelos artistas e produtores Cássia Damasceno, Nadja Naira e José Maria, a Voo Livre contou com Sidarta em três momentos -em cena, no evento “Voo Livre – Futuros”, realizado no Sesc Copacabana em 2023; na segunda edição do encontro, em 2024, no Sesc Pompeia; e na terceira edição do projeto, “Voo Livre – Sonho Elétrico”, que deu origem ao espetáculo atual.



“A plataforma se tornou organicamente um conjunto de princípios éticos, estéticos, políticos. Foi uma reação a um sufocamento que vivemos nos anos terríveis da pandemia e do fascismo institucionalizado”, diz Abreu sobre a iniciativa. “Falando de uma maneira muito confessional, eu havia perdido o eros para continuar existindo como artista”.



A movimentação em torno dos sonhos e das possibilidades de futuro que eles carregam tiveram no diretor o poder de recuperar a vitalidade para “carregar uma montanha”, ação que, segundo ele, é necessária nas montagens teatrais.



Além de Sidarta, outros pensadores e artistas, como Grace Passô e Ave Terena, participaram do período de estudos que culminou em “Sonho Elétrico”. O Centro de Pesquisa Teatral do Sesc Consolação sediou o processo criativo.



“É uma conversa sobre o fim do mundo e sobre o início de um novo mundo”, resume Sidarta. “Eu me sinto muito privilegiado de poder me aproximar do teatro, porque é um mundo de afirmação da vida.”



Emocionado nos bastidores do espetáculo, Sidarta lembra que a vida é posta em xeque na maior parte dos ambientes em que ele circula. No palco, ela volta a brotar por meio de choros, risadas, amores e emoções.



“Eu acho que é disso que a gente precisa. Nesse mundo de robôs, isso é profundamente humano. No ano que vem temos um encontro marcado com o fascismo. E acho que essa peça é um ato político.”



Entoar, junto com o público, canções populares como “Majestade, o Sabiá”, clássico sertanejo de Roberta Miranda, faz parte dessa resistência, assim como recorrer às ancestralidades africanas e indígenas para garantir a existência.



E tem Ney Matogrosso -não dá para deixá-lo fora dessa e de tantas outras conversas.



Jesuíta não teme que o público confunda o personagem da cinebiografia com o que encarna no teatro. No entanto, o cantor performático, rebolando aos 83 anos, é uma inspiração inegável para o ator, à vontade no palco cantando, dançando e usando figurino de paetês.



“O Ney cria personagens nos shows e isso comunica com o teatro. É muito importante para que eu entenda o potencial de um artista cênico”, explica Jesuíta, declaradamente feliz com os encontros que só a arte proporciona.

SONHO ELÉTRICO

– Quando Até 3 de agosto. Quintas, sextas e sábados, às 20h; domingos e feriado (9/7), às 18h

– Onde Sesc Vila Mariana – r. Pelotas, 141, São Paulo

– Preço R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia-entrada); R$ 21 (credencial plena do Sesc)

– Classificação 18 anos

– Autoria Marcio Abreu

– Elenco Jesuíta Barbosa, Jéssyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio

– Direção Marcio Abreu

– Link: https://www.sescsp.org.br/programacao/sonho-eletrico/