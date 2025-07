“Intimidade Indecente” reúne Eliane Giardini e Marcos Caruso no palco

Nesta sexta-feira (4), Eliane Giardini e Marcos Caruso estreiam em Brasília a peça Intimidade Indecente, um dos maiores sucessos da dramaturga Leilah Assumpção. Com direção de Guilherme Leme Garcia, o espetáculo cumpre curta temporada até domingo (7), no Teatro Royal Tulip, após passagens aclamadas por Portugal, São Paulo e Rio de Janeiro.

A trama acompanha Mariano (Caruso) e Roberta (Giardini), um casal sessentão que decide se separar após décadas de casamento, em meio ao desgaste da rotina e à ausência de desejo. Mas o rompimento não é definitivo. O que se segue é uma série de reencontros e reconexões ao longo dos anos, revelando que, apesar das tentativas de se afastarem, eles são os maiores cúmplices um do outro.

“A peça fala sobre quatro momentos emblemáticos da vida desse casal. É um casamento que não termina, uma separação que não dá certo. É sobre essa afinidade que ultrapassa qualquer estado civil ou condição geográfica”, explica Eliane Giardini.

Para Marcos Caruso, a história trata de uma relação que, apesar da separação formal, continua viva de forma afetuosa. “Se o casamento está mais aberto ao diálogo, consequentemente também estará a separação. Quando existe respeito, a relação persistirá, a despeito das escolhas de cada um”, reflete o ator, ao comentar se esse tipo de vínculo ainda é um tabu ou já encontra mais espaço nas relações contemporâneas.

Sem trocas de figurino, maquiagem ou mudanças de cenário, a montagem propõe um desafio cênico: marcar a passagem do tempo apenas com a presença dos atores em cena. “Foi buscar no DNA de cada um o processo do envelhecimento. Sentir o passar dos anos através da experiência vivida e observada dos nossos antepassados, somando-se a isso exercícios de corpo e voz para uma mudança mais interpretada que representada”, diz Caruso.

Foto: Divulgação

O sofá que ocupa o palco é o único elemento fixo. Tudo mais é construído na interpretação. E para isso, a química entre os atores conta bastante. Eliane e Caruso já haviam vivido um casal de sucesso na televisão, como Leleco e Muricy na novela Avenida Brasil (2012). “Temos uma amizade de décadas, que proporcionou essa química. Uma química por termos o mesmo olhar político, o mesmo humor, os mesmos desejos de caminhos na profissão. Isso traduz-se no palco como cumplicidade”, afirma Caruso.

A peça, escrita há mais de duas décadas, mantém sua força e atualidade, especialmente ao colocar uma mulher no centro da narrativa. “Era atual quando foi escrita 25 anos atrás, é hoje e sempre será enquanto existir amor entre pessoas. O texto continua sendo atualizado pelo público”, aponta.

Com apresentações em diferentes cidades, o espetáculo agora chega ao público brasiliense. “Esperamos fazer com que o brasiliense se emocione, ria e reflita, como assim tem sido no Brasil e como foi em Portugal”, diz o ator.

Mais do que um retrato do amor maduro, Intimidade Indecente também convida à reflexão sobre os afetos que permanecem, mesmo quando os caminhos mudam. “O texto é um clássico, fala da regra, não da exceção. Muitas das nossas vivências pessoais, assim como as do público, estarão em cena. Não haverá quem não se identifique”, finaliza Caruso.

Intimidade Indecente

Local: Teatro Royal Tulip, Hotel Royal Tulip Alvorada (SHTN Trecho 1)

Temporada: dias 4, 5 e 6 de julho

Horários: sexta, às 19h e às 21h, sábado, às 18h e às 20h, e domingo, às 17h e às 19h

Ingressos: Sympla

Duração: 80 minutos

Classificação: não recomendado para menores de 14 anos