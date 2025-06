Grupo Pele inaugura nova temporada do espetáculo “A Sós” em Ceilândia

O Grupo Pele celebra seis anos de trajetória com a estreia da nova temporada do premiado espetáculo A Sós, em cartaz nesta sexta (27) e sábado (28), no Teatro Sesc Newton Rossi, em Ceilândia. A montagem mistura dança contemporânea, circo e elementos audiovisuais para retratar, com intensidade poética, o ciclo emocional de um casal — da paixão arrebatadora à dor do afastamento.

Dirigido e coreografado pelos bailarinos e acrobatas Carlos Guerreiro e Catherine Zilá, A Sós constrói uma narrativa visual e corporal sobre as complexidades das relações humanas. O espetáculo integra o projeto Pele em Curso, realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e faz parte de uma circulação por diferentes regiões do Distrito Federal com quatro produções do grupo.

Foto: Carine Tannus

Na trama, o palco se transforma em um apartamento — cenário íntimo onde os intérpretes revelam emoções como desejo, decepção e indiferença por meio de movimentos que exploram o limite físico e emocional. Para a co-diretora Catherine Zilá, a proposta é aproximar o público da linguagem da dança contemporânea por meio de uma história universal.

“Convidamos o público a entrar nessa intimidade, acompanhando as camadas da relação através da dança, interpretação e audiovisual.”

Segundo ela, a fisicalidade da obra dialoga diretamente com os elementos circenses característicos do grupo. “O esticar, o puxar, o subir, o descer. Então, a gente tenta colocar esses elementos circenses no sentido das metáforas.”

O uso de stop motion também dá à montagem um toque singular e sensorial, fruto das experimentações do grupo durante o isolamento social. “O elemento audiovisual, do stop motion, é uma coisa, na verdade, que surgiu, inclusive durante o período de pandemia, porque a gente tinha que produzir conteúdos de forma diferente do que a gente estava acostumada, tivemos que nos reinventar.”

Foto: Carine Tannus

Acessibilidade

A acessibilidade é outro pilar importante do espetáculo. A sessão desta sexta (27) contará com audiodescrição (às 15h) e tradução em Libras (às 19h). O projeto também promove oficinas e apresentações gratuitas em escolas públicas, além da meia-entrada solidária, disponível mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

“A gente sempre tenta fazer espetáculos que sejam acessíveis no sentido de todo mundo, independente se você é da dança ou não, consiga assistir. E aí esses elementos, eles enriquecem e tornam mais dinâmico”, explica Catherine.

Com um trabalho que ultrapassa os limites da cena artística e investe em formação e inclusão, o Grupo Pele tem um papel como coletivo comprometido com a arte como linguagem transformadora. O co-diretor Carlos Guerreiro explica que “vai além do entretenimento. É uma forma de entendimento e posicionamento no mundo. Levamos oficinas de dança e ingressos gratuitos para alunos da rede pública, democratizando o acesso à cultura e mostrando que a arte pode ser uma oportunidade de crescimento.”

Foto: Carine Tannus

Espetáculo “A Sós” – Grupo Pele

Onde: Teatro SESC Newton Rossi – Ceilândia (DF)

Quando: 27 e 28 de junho

Sessões acessíveis:

27/06 – 15h (audiodescrição)

27/06 – 19h (tradução em Libras, Sessão destinada para Escolas da rede pública de ensino)

28/06 (sábado) – 19h

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) pelo site

Meia-entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível