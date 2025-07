Espetáculo propõe experiência inclusiva e sensível no CCBB

Com a proposta de oferecer uma experiência teatral verdadeiramente inclusiva e sensível ao público infantil, o espetáculo Da Janela estreia no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) com uma sessão especial voltada para 300 crianças da rede pública de ensino do Distrito Federal e assistidas por ONGs locais.

A pré-estreia ocorre nesta sexta-feira (4), às 16h, com entrada gratuita para esse público. Patrocinado pela BB Seguros, o projeto segue em temporada até dia 13 deste mês, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Idealizado, escrito e dirigido por Marco dos Anjos, o espetáculo se destaca por integrar recursos de acessibilidade como parte da linguagem cênica. “Percebi que, principalmente para as crianças, os recursos sempre estão ‘fora’ da proposta estética ou dramatúrgica do espetáculo. Acabam sendo um elemento estranho, ou mesmo distante da proposta da encenação. E aí surgiu o desafio. É possível pensar acessibilidade inserida na encenação?”, questiona o diretor.

A resposta está no próprio espetáculo. Durante o processo de ensaios, a equipe descobriu maneiras de transformar os recursos acessíveis em ferramentas artísticas. Um exemplo marcante é a criação da personagem Dona Gerusa, interpretada por Thamires Ferreira, que também é intérprete de Libras.

“Não é um intérprete vestido de preto em um cantinho do palco, entende? O intérprete está na cena, como personagem e no foco da ação. A história é contada sob o ponto de vista da personagem”, explica dos Anjos.

Foto: Annelize Tozetto/ Divulgação

A trama gira em torno da amizade entre três crianças: Nina, Cadu e Malu, cada uma com diferentes formas de se comunicar. “Nina é surda e se comunica em LIBRAS; Cadu nunca havia experimentado se comunicar com uma pessoa que não escuta e faz uso de caras, bocas e exageros. Já Malu usa português e LIBRAS e transita bem entre os demais personagens”, detalha.

A acessibilidade está presente não apenas na linguagem, mas na essência da proposta artística. “Desde o início, o pensamento era construir um espetáculo que proporcionasse que ouvintes, videntes, pessoas com baixa visão, cegas e surdas pudessem ter uma experiência teatral sem precisar de recursos externos. E mais que isso, era provocar a criançada a experienciar novas formas de se comunicar.”

Para o idealizador, a escolha pelo público infantil é estratégica e afetuosa. “O teatro para crianças permite que entremos em contato com pessoas em formação. É fundamental que essas pessoinhas tenham acesso a temas que despertem a sensibilidade, o olhar generoso, a empatia. Sem dúvida alguma o teatro para infância é uma potente ferramenta para um convívio inclusivo.”

A montagem conta com a participação de artistas com deficiência, como a atriz surda Mariana Siciliano, e promove uma convivência baseada na escuta, na descoberta e na atenção constante às barreiras que ainda precisam ser superadas.

“O aprendizado é diário. Aprendemos que inclusão e acessibilidade se fazem com a convivência, com as descobertas diárias e com vigilância constante para não sermos excludentes”, conclui o diretor.

Espetáculo infantil “Da Janela”

Onde: Teatro do CCBB Brasília

Quando: 4 de julho (sexta-feira), às 16h – sessão gratuita para crianças da rede pública e ONGs

Temporada de 5 a 13 de julho, com sessões sábados, às 11h e às 16h, domingos, às 11h, e uma sessão extra sexta-feira (11/7), às 16h

Ingressos: a partir de R$ 15 (meia-entrada) pelo site ou bilheteria física