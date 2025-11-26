Espetáculo premiado “Manual Antirracista” faz temporada gratuita no Distrito Federal

Criado em 2022 dentro da Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, o espetáculo “Manual Antirracista” nasceu de uma oficina escolar e rapidamente ultrapassou os limites da sala de aula. O que começou como um experimento teatral entre estudantes e professores se transformou em uma obra cênica de forte impacto social, circulando por festivais, escolas e ações formativas enquanto acumulava reconhecimento artístico no DF.

Agora, o trabalho retorna ao Distrito Federal para uma nova circulação, com apresentações gratuitas (mediante retirada de ingresso via Sympla) durante novembro e dezembro. A temporada começou em 24 de novembro na Faculdade UnB Planaltina (FUP) e segue pelo Plano Piloto, com sessão na Escola Parque em 1º de dezembro, e depois por Ceilândia, com apresentações no Céu das Artes, nos dias 8 e 9 de dezembro. A agenda integra a celebração do Mês da Consciência Negra e inclui ações pedagógicas relacionadas à temática racial.

Um espetáculo nascido da escola e da vivência dos estudantes

A montagem surgiu quando professores e alunos passaram a investigar temas como africanidades, protagonismo negro e combate ao racismo. Cada turma criou pequenas cenas baseadas em suas vivências e inquietações — materiais que, reunidos, deram origem à dramaturgia assinada por Alana de Azevedo, diretora do grupo Epateatro.

“O Manual nasceu da voz dos alunos — dos desejos, inquietações e perguntas que eles queriam ver no palco”, conta Alana.

O processo incluiu leitura do livro “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamila Ribeiro, estudos do Teatro do Oprimido e pesquisas sobre narrativas afro-brasileiras. O resultado é um espetáculo fragmentado em quadros que atravessa contos africanos, representatividade, memória, violência racial, resistência e afeto.

Entre as cenas, o público encontra:

• uma mãe que reconstrói a autoestima da filha negra a partir das histórias dos orixás;

• relatos de racismo colhidos entre estudantes, atualizados a cada temporada;

• uma versão de Cinderela em que a princesa é negra e enfrenta o racismo cotidiano;

• e uma síntese cênica das leis que violentaram — e também das que fortaleceram — a população negra ao longo da história brasileira.

Segundo Alana, “o teatro virou nossa ferramenta de estudo, cura e denúncia — mas também de beleza, humor e futuro”.

Reconhecimento e expansão

Desde sua criação, “Manual Antirracista” vem conquistando espaço. Em 2023, recebeu os prêmios de Melhor Dramaturgia Original e Melhor Espetáculo no Festival de Teatro Estudantil Amador (FESTA). Em 2024, foi retomado com apoio do Edital Realize, levando apresentações a 12 escolas públicas de Ceilândia.

Em 2025, o projeto foi selecionado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF) para circular por três Regiões Administrativas e recebeu ainda Menção Honrosa e o Troféu Destaque da Noite no 3º Prêmio Paulo Freire de Educação.

SERVIÇO:

Manual Antirracista

Apresentações gratuitas – Novembro e Dezembro de 2025

Realização: Coletivo Epateatro

Projeto selecionado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

Datas e locais:

• 01/12 – Escola Parque da 308 Sul (Plano Piloto) – 14h e 19h

• 08 e 09/12 – CEU das Artes de Ceilândia – 14h

Ingressos: gratuitos via Sympla

Ações pedagógicas: realizadas ao longo do Mês da Consciência Negra em escolas públicas do DF

Mais informações: Instagram oficial do grupo – @coletivoepateatro