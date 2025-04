Espetáculo “O Minotauro” retorna em nova temporada no SESC Ceilândia

Após temporada de estreia em 2024 no Espaço Cultural Renato Russo, o espetáculo infantojuvenil O Minotauro chega ao Teatro Newton Rossi, no SESC Ceilândia, para uma nova temporada gratuita, com sessões neste fim de semana, de 2 a 4. A montagem é uma adaptação contemporânea da obra de Monteiro Lobato, assinada por Abaeté Queiroz, Cristiane Sobral e Márcio Menezes, que propõe uma releitura encantadora e crítica do universo do Sítio do Picapau Amarelo.

Na trama, Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde e Dona Benta embarcam em uma missão para salvar Tia Nastácia das garras do Minotauro, uma criatura mítica que se apaixonou pelos famosos bolinhos da quituteira. A aventura mistura teatro, trilha sonora original, elementos audiovisuais e recursos imersivos para envolver o público de todas as idades, sem deixar de lado uma reflexão atual sobre os valores que marcaram os clássicos da literatura brasileira.

Ainda que Monteiro Lobato seja referência na formação da literatura infantojuvenil, suas obras carregam conteúdos racistas e excludentes. Consciente dessa herança, a nova versão de O Minotauro revisita o Sítio com atenção à representatividade e inclusão, mantendo o encanto da narrativa e atualizando seus significados para os tempos atuais.

“Nossa equipe se dedicou a manter a magia do Sítio do Picapau Amarelo com um olhar atento à inclusão. É uma celebração da cultura brasileira que une tradição e inovação”, afirma Márcio Menezes, que também assina a direção.

A programação da temporada conta com três sessões especiais: na sexta-feira (2), às 15h, acontece uma sessão inclusiva para escolas, com intérprete de Libras e audiodescrição; no sábado (3), às 16h, a apresentação será aberta ao público geral; e no domingo (4), também às 16h, a sessão será adaptada para pessoas com neurodivergência, com ajustes sensoriais que tornam o ambiente mais acolhedor e acessível.

Sessões:

Sexta (2/5), às 15h – Sessão inclusiva para escolas (com intérprete de Libras e audiodescrição)

Sábado (3/5), às 16h – Sessão aberta ao público

Domingo (4/5), às 16h – Sessão aberta ao público e adaptada para pessoas com neurodivergência

SERVIÇO

Espetáculo “O Minotauro”

Teatro Newton Rossi – SESC Ceilândia (QNN 27, Ceilândia Norte – Brasília/DF)

De 2 a 4 de maio

Entrada gratuita – Ingressos distribuídos com 1h de antecedência, na bilheteria física do teatro.

Mais informações no instagram @ominotauro