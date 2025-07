Entre vizinhas e segredos: peça estudantil valoriza o nordeste com humor e identidade

Um colar imperial desaparece. Uma vizinhança inteira entra em colapso. No centro do caos, uma senhora durona, suas seis filhas de nomes florais e uma vizinha que não engole sapo. Assim se desenrola Por Onde Andam as Flores?, peça escrita por Rainnyken Zouki e dirigida por Davi Reboni, que estreia no Auditório do Centro de Ensino Médio Setor Leste amanhã.

A história se passa numa pacata cidadela do nordeste brasileiro, onde Amiçu, uma matriarca de personalidade forte, leva a vida entre festas movimentadas, conflitos com a vizinha Senhorinha e a rotina de uma casa sempre cheia. Tudo muda quando um antigo colar da imperatriz Amélia de Leuchtemberg desaparece, e as máscaras da comunidade começam a cair.

O diretor Davi Reboni destaca o compromisso da produção em valorizar o que é nacional. “A nossa cultura, o nosso país tem que ser mais retratado, não só no teatro, mas no audiovisual também. Eu, como um belo amante das produções nacionais, quis trazer uma história onde o pessoal assista e se identifique, a fim de tirar o foco de produções internacionais dos palcos e a valorização do nosso povo e da nossa cultura.”

Foto: Divulgação

Para o roteirista Rainnyken Zouki, o maior desafio foi evitar estereótipos ao ambientar a peça no Nordeste. “Não cair em estereótipos foi bem complicado de início, justamente para que não caísse em clichês preconceituosos. Mas usei de muitas referências da minha infância, principalmente as novelas de época que assistia com minha avó. Sempre fui fascinado por tudo que fosse narrado em épocas passadas, e trouxe tudo isso para o espetáculo.”

Zouki destaca ainda que, por trás do enredo cômico e do mistério, está uma crítica clara. “A história narra sobre como a ganância pode desestruturar toda uma sociedade, sobretudo quando envolve dinheiro. O foco da peça é trazer esse assunto da forma mais cômica possível.”

Mais do que entretenimento, Reboni enxerga o teatro como uma ferramenta de transformação e autoconhecimento. “Se eu conseguir colocar um pouco da chama do teatro no coração desses jovens, eu já me sinto realizado como pessoa e como artista”, afirma, citando a trajetória do próprio tio, que encontrou no palco uma nova forma de viver.

Foto: Divulgação

Com humor, crítica social e um toque de nostalgia, Por Onde Andam as Flores? promete não apenas arrancar risos, mas também provocar reflexões, tudo com o sotaque e a alma do Brasil.

Espetáculo: Por Onde Andam as Flores?

Quando: 5 de julho, sessões às 14h e 17h

Onde: Auditório do Centro de Ensino Médio Setor Leste

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos: pelo site