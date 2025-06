Brincadeira de mamulengo é registrada como patrimônio cultural imaterial do DF

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (Condepac-DF) decidiu, por unanimidade, tornar a brincadeira de mamulengo patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. A decisão foi tomada nesta terça-feira (10) durante a 28ª reunião ordinária do colegiado. A aprovação representa um marco no reconhecimento institucional da riqueza simbólica, estética e social dessa manifestação popular.

O Condepac-DF levou em consideração que Brasília é a localidade com maior número de brincantes do Brasil, assim como a brincadeira de mamulengo no DF adaptou-se a diferentes contextos, mantendo-se vivo e atuante em festas, praças e escolas – que se sustenta na prática cotidiana, na coletividade e na resistência dos que fazem da brincadeira um modo de vida e de expressão.

Destaca-se que o mamulengo tem papel formativo e educativo, aproximando públicos diversos, promovendo a oralidade, a crítica social e a valorização da cultura popular.

Na brincadeira de mamulengo, o brincante normalmente permanece em pé e escondido em ‘toldas’ ou ‘empanadas’, ao mesmo tempo em que dá vida a personagens por meio de histórias populares

“O reconhecimento formal não apenas protege esta prática tradicional, mas também valoriza os saberes, os modos de fazer e os significados que sustentam a identidade e a diversidade cultural do território. O mamulengo no DF consolida-se como expressão cultural singular, que articula tradição e contemporaneidade em diálogo vivo com o cotidiano de sua gente”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

“Reconhecemos a brincadeira de mamulengo como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, por seu valor simbólico, educativo, artístico e social, sendo manifestação viva da cultura popular e instrumento de formação e transformação em múltiplos contextos da vida cotidiana no DF”, reforça a conselheira Isabela Couto, representante da sociedade civil na área de Arte e Cultura Inclusiva. Ela os conselheiros Angelina Nardelli Quaglia e Paulo Henrique da Silva Santarém redigiram um relatório que embasou todo o processo.

O mamulengo é uma representação teatral genuinamente brasileira encenada com bonecos. No Distrito Federal, o termo mamulengo assumiu adaptações diferenciadas, designando um teatro de bonecos de caráter popular, variante do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste (TBPN).

A brincadeira de mamulengo requer a montagem da ‘toldas’ ou ‘empanadas’, estrutura que ficam no chão, ao ar livre, circundada por panos, dentro da qual o brincante normalmente permanece em pé e escondido ao mesmo tempo em que dá vida a personagens por meio de histórias populares. As apresentações são itinerantes, podendo acontecer em zonas rurais, em áreas urbanas, festas tradicionais, datas comemorativas, escolas.

*Com informações da Secec-DF