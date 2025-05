Brasília celebra dança com estreia de companhia e festival

Neste fim de semana, Brasília se torna o centro da dança clássica no país com dois eventos de destaque: o lançamento da Companhia Bailarinos de Brasília — o primeiro corpo de baile profissional da capital — e o pré-lançamento da segunda edição do Festival Internacional de Dança de Brasília (FID). As atividades acontecem na Sala Martins Penna, no Teatro Nacional Cláudio Santoro.

O ponto alto da programação será o espetáculo de estreia da companhia, no domingo (4), às 19h. A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla. A programação inclui ainda uma masterclass com Ana Botafogo, um dos maiores nomes do balé clássico brasileiro, que participa como convidada especial.

Criada para consolidar Brasília como referência nacional em dança clássica, a Companhia Bailarinos de Brasília é formada por 12 bailarinos profissionais selecionados por meio de audições em Brasília e São Paulo. A direção é do cubano Luis Ruben Gonzalez, que destaca a dedicação do grupo em elevar a qualidade da dança na capital.

A companhia também mantém a Escola de Formação de Bailarinos de Brasília, que atende cerca de 90 crianças de 8 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social. As aulas, realizadas no Centro de Dança do Distrito Federal, abrangem balé clássico, dança contemporânea, folclore, preparação física, musicalidade, história da dança e francês aplicado à dança.

Após o sucesso da primeira edição, o Festival Internacional de Dança de Brasília retorna com a proposta de incentivar o intercâmbio artístico, a formação técnica e a projeção de novos talentos. O FID vai reunir aulas, workshops, apresentações e uma mostra competitiva com premiações e bolsas de estudo no Brasil e no exterior. Estão confirmados nomes e instituições de países como Cuba, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Alemanha, México, Inglaterra, Canadá e Espanha.

Os ingressos podem ser retirados aqui.

Programação resumida:

SEXTA (2/5):

16h: Encontro de Ana Botafogo com alunos da Escola de Formação

SÁBADO (3/5):

10h às 11h30: Masterclass com Ana Botafogo (aberta ao público como plateia)

17h: Aula interna da Companhia

20h: Apresentação da Companhia exclusiva para convidados

DOMINGO (4/5):