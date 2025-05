Show reúne Toquinho e Demônios da Garoa em tributo a Vinícius e Adoniran

Neste sábado (10), Brasília recebe o espetáculo “De Adoniran a Vinícius”, com Toquinho e Demônios da Garoa no palco do Centro de Convenções Ulysses. A homenagem a dois dos maiores nomes da música popular brasileira — Vinicius de Moraes e Adoniran Barbosa — promete emocionar o público com uma verdadeira viagem musical pelas raízes do samba e da bossa nova.

Com 60 anos de carreira, Toquinho traz ao palco seu violão inconfundível e a bagagem de quem dividiu com Vinicius a autoria de clássicos eternos. Já os Demônios da Garoa, com mais de oito décadas de estrada, representam a essência da música paulistana, encantando gerações com irreverência e carisma.

No espetáculo, os artistas se apresentam inicialmente em momentos separados. Mas, no encerramento, unem suas vozes e talentos em uma performance conjunta repleta de emoção, descontração e grandes sucessos. “É muito gratificante dividir o palco com o Toquinho, que é um amigo tão querido. A gente se sente super à vontade com ele, e ele com a gente. Rola muita brincadeira, momentos emocionantes e músicas que marcaram época”, conta Ricardinho Rosa, integrante dos Demônios da Garoa. “Brasília é um público que sempre nos acolheu com carinho e respeito. Estamos muito animados.”

Segundo ele, a ideia do projeto surgiu de encontros espontâneos na estrada: “A gente pensou: por que não fazer algo juntos? O Toquinho, parceiro de Vinicius, e os Demônios, parceiros de Adoniran… Foi a oportunidade perfeita para homenagear dois ícones da nossa música com dois grupos que os representam.”

A turnê já passou por vários estados brasileiros e tem lotado casas por onde passa. “É um show feito com muito carinho para os fãs do Toquinho e do Demônios da Garoa. O público vai se emocionar muito”, afirma Rosa.

Representando a terceira geração do grupo, Ricardo — neto do fundador Arnaldo Rosa — destaca o legado familiar da banda. “É lindo ver avô, pai e neto se divertindo juntos no nosso show. Isso mostra que estamos no caminho certo.”

E ele garante: quem for ao espetáculo vai sair tocado. “É uma noite para guardar na memória. O público vai rir, se emocionar e sair com aquele gostinho de ‘quero mais’.”

Serviço

De Adoniran a Vinícius

📅 Data: 10 de maio (sábado)

🕤 Horário: 21h30

📍 Local: Centro de Convenções Ulysses

🔞 Classificação: 14 anos

🎟 Ingressos