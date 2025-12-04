Show da Xuxa no Allianz em 2026: veja tudo sobre data, valor e venda de ingressos

Xuxa fará uma apresentação especial para celebrar sua carreira e marcar a despedida dos palcos. O show O Último Voo da Nave será em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

“A magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no Último Voo da Nave! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas com a rainha Xuxa Meneghel”, descreve o anúncio do show, que tem produção da 30e.

A venda de ingressos para o público geral abre na segunda-feira, 8, ao meio-dia, pelo site da Eventim, com parcelamento em 10x (com juros). Nas bilheterias oficiais, a venda abre às 13h. O limite é de 6 ingressos por CPF, sendo 2 deles meia entrada.

Clientes do banco Itaú terão acesso à pré-venda antecipada a partir desta quinta, 4, às 10h, até sábado, 6, com direito a 15% de desconto e parcelamento em 3x sem juros para compras realizadas com cartões de crédito do banco. Nesse caso, o limite é de 4 ingressos por CPF (sendo 2 meias).

Quanto custam os ingressos?

Os preços dos ingressos para o show da Xuxa no Allianz Parque variam entre R$ 97,50 (meia) e R$ 595 (inteira). A experiência no Pit, com área exclusiva próxima do palco e open bar, custa até R$ 1.495.

– Cadeira Superior: R$ 97,50 (meia), R$ 136,50 (social), R$ 165,75 (cliente Itaú) e R$ 195,00 (inteira);

– Pista: R$ 147,50 (meia), R$ 206,50 (social), R$ 250,75 (cliente Itaú) e R$ 295,00 (inteira);

– Cadeira Inferior: R$ 182,50 (meia), R$ 255,50 (social), R$ 310,25 (cliente Itaú) e R$ 365,00 (inteira);

– Pista Premium: R$ 297,50 (meia), R$ 416,50 (social), R$ 505,75 (cliente Itaú) e R$ 595,00 (inteira);

– Pit A e B: R$ 1.197,50 (meia), R$ 1.316,50 (social), R$ 1 405,75 (cliente Itaú) e R$ 1.495,00 (inteira).

Xuxa – O Último Voo da Nave

Data: 25 de julho de 2026

Horário: a ser definido

Abertura dos portões: 16h

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo)

