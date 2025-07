Scalene celebra dez anos de “Éter” com turnê nacional

A banda brasiliense Scalene está de volta à estrada em 2025 com a turnê comemorativa de dez anos do álbum Éter, lançado originalmente em 2015. O retorno acontece em grande estilo: além de shows por diversas cidades brasileiras, o grupo também lança o single inédito “Quimera”, já disponível nas principais plataformas digitais.

A nova faixa, composta por Gustavo Bertoni e Tomás Bertoni, é, segundo Gustavo, um fruto direto da imersão emocional e criativa provocada pela turnê. “Acho que tocar as músicas do disco e entrar em contato com o que curtimos na época nos instigou a buscar nos HDs antigos alguma demo que acabou não entrando no álbum em 2015”, revela o vocalista.

Produzida pela própria banda, que conta ainda com Lucas Furtado no baixo, “Quimera” marca uma nova fase também na formação ao vivo. A bateria fica por conta de Maick Souza, músico que impressionou os integrantes tanto pela técnica quanto pela vivência musical.

“O Maick é um dos melhores bateristas do Brasil. Além de ser multi-instrumentista. Toca guitarra e canta. E ele é muito experiente, sabe como são as dinâmicas de estrada, das relações nesse meio”, afirma Tomás Bertoni. “Não tenho como descrever a felicidade de ter um cara como ele tocando com a gente.”

Foto: Divulgação

O álbum Éter marcou uma virada importante na trajetória do Scalene, consolidando a banda como uma das principais referências do rock alternativo nacional. Lançado após o elogiado Real/Surreal (2013), o disco rendeu ao grupo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa em 2016, feito lembrado com carinho por Gustavo.

“Foi uma bela conquista. Confesso que como todo mundo largou a faculdade quando a banda furou a bolha, a sensação, pelo menos pra mim, foi de carimbar e formalizar de certa forma na minha mente que aquela era e seria minha profissão pro resto da vida”, diz. “Ter sido indicado novamente em 2021 foi muito legal também para entender que, mesmo depois do auge do hype ali, a música ainda falou mais alto.”

Após um período de hiato iniciado em 2022, o grupo retornou aos palcos em 2024 com uma apresentação especial em Brasília. A pausa, segundo Tomás, foi essencial para que cada um deles se reconectasse consigo mesmo.

“Um dos pontos foi que nós vivemos pela primeira vez a vida adulta sem que o Scalene fosse a principal coisa das nossas vidas. Quando começamos o Gustavo tinha 15 anos, eu e Lucão 18. Tudo girava em torno da banda, às vezes até a vida pessoal honestamente, então foi importante esse período para ressignificarmos isso e nos entendermos fora do contexto do Scalene.”

Agora, mais maduros e com novo fôlego, os integrantes seguem na estrada celebrando uma década de Éter — mas sem deixar de visitar outros momentos da discografia. O repertório dos shows traz ainda faixas de álbuns como Magnetite (2017), Respiro (2019), o EP Folêgo (2020) e Labirinto (2022).

As próximas apresentações da banda acontecem em Brasília hoje (05), Juiz de Fora (23/08) e Rio de Janeiro (24/08), e prometem reafirmar a força do Scalene como um dos nomes mais consistentes do rock nacional contemporâneo.

Show Scalene Brasília

Onde: Toinha Brasil Show, Sof Sul Q 2, 09 SOF SUL

Quando: 5 de julho, a partir das 20h

Ingressos pelo site

Classificação indicativa: 18 anos