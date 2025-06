Raízes Musicais estreia com nova proposta sonora brasiliense

Nesta sexta-feira (6), Brasília ganha fôlego cultural com a abertura do projeto “Raízes Musicais”, que se propõe a valorizar a produção autoral e a diversidade musical da capital federal. O evento será no Teatro dos Bancários, com uma jam session entre músicos do projeto, exposições, bate-papos e coquetel solidário assinado pelo restaurante Via Satélite, iniciativa da Gastronomia Periférica. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

Idealizado pelo maestro, pianista e ativista cultural Rênio Quintas, o Raízes Musicais faz parte de um movimento maior que busca transformar o Teatro dos Bancários em um novo centro cultural. “A ideia é justamente a gente criar ali um centro cultural, estabelecer uma relação com a cidade de maneira que ali seja o lugar onde as pessoas vão para fruir cultura”, explica o músico.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Sindicato dos Bancários e seu presidente, Eduardo Araújo, a quem Rênio agradece pela receptividade. “Houve uma reciprocidade muito grande na energia. É uma forma mesmo de aproximar, de criar uma grande egrégora da criação e da possibilidade que essa cidade nos traz”, diz.

A proposta do Raízes Musicais vai além da música, apesar dela ser o carro-chefe. A intenção é ampliar para outras linguagens artísticas, promovendo o encontro entre diferentes formas de expressão. “Nada mais gostoso do que estabelecer uma relação da criação, de conversar sobre música compartilhando saberes e sabores”, destaca o maestro.

O evento de abertura conta com apresentações de artistas como GOG, Pé de Cerrado, Marcelo Café, Flor Furacão, Rênio Quintas e Célia Porto. Segundo Rênio, todos fazem parte de uma rede de artistas engajados tanto na cena cultural quanto em pautas sociais e políticas. “São todos meus queridos amigos, pessoas com quem tenho trincheiras no Fórum de Cultura, nas eleições, nos movimentos pela arte e pela democracia”, afirma.

Um dos principais objetivos do projeto é reafirmar a importância da música autoral produzida no DF, que muitas vezes é preterida nos grandes festivais e eventos oficiais. “A gente acha que está sendo pouco chamado para tocar nas ações da Secretaria de Cultura, nos aniversários da cidade, nos réveillons. Está havendo uma predominância de uma só linguagem”, critica.

O maestro ainda fala sobre a resistência à “monocultura” imposta pelo mercado. “O que está vinculado ao mito do rock Brasília é uma situação de mercado. E definitivamente esse tipo de música que a gente está propondo tem seu lugar na música comercial, mas não tem lugar nesse mercado que busca a pasteurização. A gente busca a afirmação da criatividade e da beleza”, explica.

Para ele, a arte é uma ferramenta essencial de transformação: “Brasília é uma cidade da utopia, criada a partir da esperança de que a arte, a ciência e a educação são capazes de alforriar o povo, movimentar a economia e expressar a nossa humanidade.”

Projeto Raízes Musicais

Data de abertura do projeto: 06/06, sexta-feira, às 18h30

Entrada franca

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/raizes-musicais/2974239