Pausa de Colcheia lança novos episódios e leva oficinas às escolas do DF

O projeto Pausa de Colcheia segue ampliando seu alcance em 2025 com novas ações formativas e a estreia da segunda parte da sua atual temporada. A partir desta quinta-feira (15), o podcast lança mais seis episódios inéditos com grandes nomes da percussão brasileira, totalizando 13 entrevistas disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer e YouTube. Entre os destaques estão Japa System, Denny Conceição, Silvanny Sivuca, Martinha do Coco e Apoena Machado.

Conduzido por Lucas Ramalho — historiador, músico e arte-educador —, o Pausa de Colcheia promove encontros sonoros e afetivos com artistas que fazem da percussão uma linguagem de resistência e transformação social. A cada episódio, o público é convidado a mergulhar em histórias de vida e de luta contadas no compasso de tambores, pandeiros e atabaques.

Além da presença digital, o projeto se fortalece nos territórios com oficinas culturais gratuitas em escolas públicas do Distrito Federal. A primeira foi realizada na segunda-feira (13), no CED 01 do Itapoã, reunindo dezenas de estudantes em torno da vivência “O Coco encontra o Jongo”. A segunda acontece nesta quinta-feira (16), às 10h, no CEM 02 do Paranoá. As atividades são conduzidas por Martinha do Coco, pernambucana radicada no DF e referência da cultura afro-brasileira, e Apoena Machado, idealizador do grupo Jongo do Cerrado.

Com enfoque em ritmos de matriz africana, consciência corporal e expressão artística, as oficinas integram cultura, educação e identidade, cumprindo as Leis 10.639/03 e 11.769/08, que tratam do ensino da cultura afro-brasileira e da música nas escolas.

O Pausa de Colcheia é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e conta com tradução em Libras em todos os episódios, garantindo acessibilidade e ampliando o alcance da iniciativa. O projeto reafirma seu compromisso com a valorização da percussão como linguagem e da cultura popular como ferramenta de transformação.

Oficina “O Coco encontra o Jongo”

Com Martinha do Coco e Apoena Machado

Público-alvo: Estudantes de escolas públicas de Itapoã e do Paranoá

Primeira oficina: 12/05 – 10h | CED 01 do Itapoã

Segunda oficina: 16/05 – 10h | CEM 02 do Paranoá

SERVIÇO

Pausa de Colcheia – Segunda Temporada (segunda parte)Lançamento: 15 de maio de 2025Onde ouvir: Spotify, Deezer e YouTube

Instagram: @pausadecolcheia