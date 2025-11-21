Paralamas celebram quatro décadas revisitando trajetória e a força dos clássicos

Quarenta anos após despontarem no rock brasileiro, Os Paralamas do Sucesso continuam marcando presença no cenário musical com a mesma, ou até mais, vitalidade de quando começaram. O trio, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone chega a Brasília para apresentar o show “Paralamas Clássicos”, em uma noite dedicada ao repertório que formou gerações e consolidou a banda entre as mais influentes do país nesta sexta-feira (21), no Centro de Convenções Ulysses.

Ao relembrar o início da trajetória, Barone reconhece que a mudança ao longo do tempo é inevitável e perceptível na própria discografia. “Lá se vão 42 anos! De uma brincadeira com uma banda de rock de adolescentes até uma carreira consolidada por vários discos, turnês e experiências, tudo muda, evolui”, diz.

“É uma evolução natural do tempo, influências e experiências vividas. E que fica claro ouvindo os primeiros trabalhos e o que se seguiu.”

Foto: Divulgação

No palco, o grupo se prepara para apresentar um repertório que reúne faixas decisivas da própria história. Barone admite que não consegue escolher um único destaque. “Muito difícil escolher apenas uma favorita para tocar. ‘Vital’, ‘Meu Erro’, ‘Alagados’, ‘A Novidade’… Todas são prazerosas de tocar até hoje, seja pela música em si, sua letra ou lembranças que nos trazem”, diz.

Essa ligação afetiva não vem apenas da banda: ela se renova no público. Barone conta que a presença de jovens nas primeiras filas tem se tornado cada vez mais comum. “Vemos em nossos shows muita gente mais nova. Alguns acompanhados de pais. É super gratificante ver o interesse de novas gerações em músicas e mensagens criadas há algum tempo”, afirma.

Para ele, essa permanência se explica pela força e pela atualidade dos temas. “Várias músicas são atemporais. E mesmo algumas que contextualizam os anos 80/90, infelizmente seguem atuais, com muitas de nossas mazelas ainda iguais.”

Além do trio original, a apresentação contará com os músicos João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone), reforçando a sonoridade que marcou clássicos como “Alagados”, “O Beco”, “Perplexo”, “O Calibre”, “Lanterna dos Afogados” e “Aonde Quer que Eu Vá”.

Serviço

Paralamas Clássicos no Festival Estilo Brasil

Onde: Centro de Convenções Ulysses

Quando: 21 de novembro, sexta, às 21h30

Ingressos pelo site