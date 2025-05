Nena Queiroga desembarca em Brasília para o lançamento de seu novo single

A cantora Nena Queiroga chega a Brasília, nesta quarta-feira (21), para lançar seu novo single “Pra Quem Souber Me Amar”, em um show gratuito no estacionamento do Ministério do Turismo, na Esplanada dos Ministérios. O evento é parte do lançamento oficial de O Maior São João do Cerrado, que será realizado de 13 a 17 de agosto.

“Pra Quem Souber Me Amar” é um xote inédito, charmoso e carregado de brasilidade, composto em parceria com o cantor e compositor Ítallo Costa. A música celebra o amor como força motriz da vida e é um convite à entrega emocional, ao acolhimento e à esperança.

O evento visa aproximar uma das festas mais tradicionais do Brasil das autoridades e do público que circula no centro político do país, valorizando a cultura popular e promovendo o turismo e a economia criativa. A 17ª edição do evento será realizada de 13 a 17 de agosto na Esplanada dos Ministérios.

Show Gratuito

O show de Nena Queiroga é gratuito e começa às 18h. A cantora promete emocionar o público com sua voz poderosa e sua música envolvente.

Serviço