My Chemical Romance anuncia novo show no Brasil; saiba data e como comprar

My Chemical Romance anunciou um novo show em São Paulo após os ingressos para a primeira apresentação esgotarem em poucas horas.

O primeiro show acontecerá no dia 5 de fevereiro de 2026, enquanto a apresentação extra será no dia 6. As duas performances acontecerão no Allianz Parque.

Clientes do Santander terão acesso a duas pré-vendas exclusivas. A primeira começa às 10h de terça-feira, 1° de julho, para os clientes Santander Private e Select. A segunda começa no mesmo horário de quarta-feira, 2, para todos os clientes Santander. A venda geral começa ao meio-dia de quinta-feira, 3. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do estádio ou no site oficial da Eventim.

Valores dos ingressos por setor

Cadeira superior – R$ 197,50 (meia) | R$ 395 (inteira)

Pista – R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira inferior – R$ 322,50 (meia) | R$ 645 (inteira)

Pista Premium – R$ 447,50 (meia) | R$ 895 (inteira)

Estadão Conteúdo