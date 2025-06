Morrissey anuncia show em São Paulo em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Steven Morrisey, ou apenas Morrissey, o fundador e icônico vocalista de The Smiths desembarca em São Paulo em novembro para um show no Espaço Unimed no dia 12. A apresentação foi confirmada nesta segunda (9).

Em carreira solo desde 1987, ano em que deixou o grupo, Morrissey vem ao Brasil após um hiato de sete anos. As vendas começam na próxima sexta-feira (13), às 10h, pela Livepass, com bilhetes custando a partir de R$ 490 (inteira) para acomodação na pista.

O anúncio de uma nova apresentação ocorre pouco mais de um ano após Morrissey ter cancelado duas apresentações, em São Paulo e Brasília, por um quadro de dengue. As apresentações integrariam a turnê de 40 anos de carreira do artista.

De volta ao país, traz seu rock “cult” para os fãs paulistanos que aguardaram ansiosos pela apresentação cancelada. Show que é um afago aos roqueiros que esperam do gênero algo mais que velocidade e agressividade.

Afinal, foi por suas letras inteligentes que ganhou notoriedade na cena do rock oitentista na Inglaterra -mesma época em que bandas como Sex Pistols, Buzzocks e mesmo o já consolidado Judas Priest ditavam o ritmo do rock britânico.

The Smiths teve uma carreira menos longeva que o trio citado, porém, sua incompatibilidade com a estética da época lhe concedeu um caráter de novidade e um espaço entre os maiores, o que, por conseguinte, garantiu uma carreira sólida a Morrissey. Já são mais de 40 anos solo.

A apresentação irá marcar a 6ª passagem do artista de 66 anos por terras brasileiras.

MORRISSEY

Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste, Instagram @espacounimed

12 de novembro, às 21h. Ingr.: R$ 490 (inteira) a partir de 13/06 em Livepass