Kellen Lemos transforma Samambaia em epicentro do sertanejo feminino ao gravar DVD com casa cheia

Samambaia viveu uma noite incomum na última terça-feira (18). O Samambar, bar conhecido da região, virou cenário de um acontecimento raro: a gravação do novo DVD de Kellen Lemos, “Kellen Lemos no Bar”. O espaço ficou lotado por cerca de 390 pessoas que se espalhavam entre mesas, corredores e a frente do palco, todas movidas pela vontade de ver a cantora brasiliense em um dos capítulos mais importantes da sua trajetória.

Desde o início da noite, o clima já era de expectativa. Enquanto a equipe corria para ajustar luz, som e cenário, o público se acomodava com a sensação de que estava prestes a testemunhar algo simbólico. E era justamente isso: a consagração de uma artista que, sem empresário, escritório ou investidores, chegou até ali apoiada pela própria persistência e por uma rede fiel de amigos, familiares e fãs. “Se não fosse por eles, nada disso estaria acontecendo”, disse a cantora, emocionada, antes de subir ao palco. “Esse DVD muda minha história. É lindo ver o que estamos construindo.”

Uma história que volta ao palco

Quando as primeiras músicas começaram, ficou claro que a gravação não era apenas um produto audiovisual, mas uma síntese da caminhada de Kellen — que nasceu em Taguatinga, cresceu em Vendinha (GO) e passou por praticamente todas as funções que um músico pode ocupar. Ela já foi técnica de áudio, instrumentista, professora e presença constante em participações especiais. O caminho até assumir a própria voz como protagonista foi longo, e isso aparecia em cada gesto: na segurança do palco, na troca com o público e na entrega durante as interpretações.

Nos bastidores e na montagem, outro elemento chamava atenção: mulheres ocupando funções que, no sertanejo, raramente lhes são destinadas. Da técnica à produção, a presença feminina foi massiva. “Hoje as mulheres comandaram tudo”, celebrou Kellen. “Elas precisam estar em todas as áreas. Esse projeto também fala disso.”

O encontro com Luiza Martins

Um dos momentos mais fortes da noite foi a chegada de Luiza Martins, referência nacional do sertanejo, que participou da gravação. Nos bastidores, ela explicou por que aceitou o convite sem hesitar. “Descobri o trabalho da Kellen por uma amiga. Ela é incrível, corre atrás, faz acontecer. A gente, como mulher no sertanejo, precisa se apoiar mais. Isso aqui não é favor, é troca”, afirmou. No palco, a parceria das duas levou o público ao delírio — coro, gritos, aplausos e um dos ápices emocionais do DVD.

Amigos que reconhecem a grandeza

Outra participação que mexeu com o público foi a da dupla Pedro Paulo & Matheus, antigos amigos de Kellen e expoentes do sertanejo nacional. “A Kellen é gigante. O Brasil só precisa enxergar”, disse Pedro Paulo. Matheus reforçou: “O sertanejo feminino está vivendo um grande momento e ela vem para somar. Tem luz própria.”

Nos bastidores, a movimentação era intensa e marcada por liderança feminina. Uma das figuras mais mencionadas pela equipe era Verônica Duarte, a Verônica do Cajon — percussionista da banda e responsável pela produção do DVD. Ela acompanhou cada detalhe com atenção. “A gente passou por muitas dificuldades, mas não desistiu. Esse projeto nasce da força, do sonho e da garra de duas mulheres que querem crescer”, disse, emocionando quem estava ao redor.

Mais que gravação, uma celebração

A noite avançou em meio a abraços, risos, lágrimas discretas e muita vibração. A plateia cantou junto, artistas amigos apareceram para prestigiar, e o clima era de festa coletiva. A gravação não representava apenas um novo projeto de carreira: era o encerramento simbólico de um ciclo e a abertura de outros tantos.

Ali estava a mesma Kellen dos barzinhos, das participações improvisadas, do clipe gravado na raça, da banda formada só por mulheres, da coragem de subir em Barretos e da insistência de continuar quando muitos já teriam parado. O DVD nasce desses laços — e por isso a noite se tornou tão especial.