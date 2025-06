George Henrique & Rodrigo anunciam Murilo Huff como primeiro convidado do novo DVD “Uma Nova História”

A dupla George Henrique & Rodrigo confirmou o primeiro convidado especial para a gravação do DVD Uma Nova História: o cantor Murilo Huff. Nome forte da nova geração do sertanejo, Huff se junta ao projeto trazendo ainda mais emoção e autenticidade para essa fase madura e promissora da carreira dos irmãos.

O show será gravado no dia 12 de agosto, no Estádio Bezerrão, em Brasília (DF), com estrutura inédita, repertório impactante e outras participações que serão anunciadas em breve. A promessa é de um espetáculo grandioso, que celebra a evolução artística da dupla.

Com milhões de ouvintes nas plataformas de streaming, Murilo Huff contribui com a força de sua trajetória sólida ao projeto, que marca um novo capítulo na discografia de George Henrique & Rodrigo.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma meubilhete.com.br.

Camarotes: à venda diretamente no site.

à venda diretamente no site. Ingressos gratuitos (limitados a 1 por CPF): também pela plataforma.

também pela plataforma. Front Stage: mediante cadastro antecipado no site e entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento, sujeito à disponibilidade.

O DVD Uma Nova História representa mais do que uma nova produção: é um momento de celebração e reafirmação no cenário da música sertaneja nacional.

Gravação do DVD “Uma Nova História” – George Henrique & Rodrigo

Data: Terça-feira, 12 de agosto

Horário: 19h

Local: Estádio Bezerrão – Gama, DF

Ingressos: Disponíveis em www.meubilhete.com.br/gravacao-dvd-gher-uma-nova-historia