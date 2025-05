Festival Convoca chega à 5ª edição com shows, cinema, feira e cultura

Neste fim de semana acontece a 5ª edição do festival Convoca. As atrações incluem as bandas Galinha Preta, Depois do Inverno, Os Maltrapilhos, Eskröta (SP), Murderess, Fosco, Never Look Back e o músico Guizão. Além da música, o festival oferece exposição fotográfica, cineclube ao ar livre, espaço infantil, feira de expositores e área gastronômica. O evento promete uma experiência cultural completa para o público.

O line-up plural é fruto de uma curadoria rigorosa. Kenji Matsunaga, produtor do evento e integrante da banda Never Look Back, explica o processo: “Em todas as edições, a gente sempre procurou estar antenado nos lançamentos que acontecem no DF, tanto das bandas novas quanto de nomes já consagrados no cenário independente. A curadoria sempre analisa as atividades das bandas durante o ano e seleciona aquelas que acreditamos estar se destacando. Isso abrange vários estilos, desde os sons mais ‘leves’ até os mais extremos.”

Uma das propostas do festival é levar a cena independente a diferentes regiões do Distrito Federal, incluindo cidades periféricas — e esse é o maior diferencial do projeto. Kenji esclarece: “O Convoca tem a oportunidade potencializada de chegar a pessoas que muitas vezes não têm acesso a um festival com essa proposta em sua cidade. Acredito que seja uma chance de entregar um evento com ótimas atrações e estrutura para locais que raramente têm esse tipo de oportunidade.”

O festival também visa à valorização dos artistas nacionais, e Kenji destaca a importância disso: “O Convoca é um festival produzido por pessoas que vivem da cultura, e esse é um ponto muito importante para fomentar a produção local. A equipe é 100% composta por pessoas de vários pontos do DF. Tivemos a oportunidade de trabalhar com várias bandas nacionais e internacionais, fizemos uma edição do evento na Costa Rica, e acredito que cada edição é única e me marca de uma forma diferente.”

Por fim, Matsunaga comenta que esta é a segunda edição em que o festival amplia suas ações para além da música, incluindo a exibição de videoclipes, documentários, espaço kids e feirinha, consolidando-se como um evento diverso e voltado para todos os públicos.

Serviço

Convoca – 5ª edição

Data: Cineclube no dia 30/05 e festival no dia 31/05

Horário: A partir das 16h

Local: Recanto das Emas – Quadra 206 (ao lado do campo sintético)

Entrada: 1kg de alimento não perecível